الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمين مع بداية كل يوم في الصباح الباكر على الانتظام في الصلاة، ويكثر التساؤل خلال الساعات الأولى عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لأداء الصلاة في وقتها الصحيح والمحدد، وهناك عدد من الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على موعد الصلاة.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في محافظات مصر

وتنشر «الدستور» في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7- 11- 2023.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر

موعد صلاة الفجر 4:44 صباحًا.

 موعد صلاة الظهر 11:39 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 2:42 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 5:04 مساءً.

 موعد صلاة العشاء 6:24 مساءً.

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في محافظة الإسكندرية

 موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 11:44 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 2:46 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 5:08 مساءً.

موعد صلاة العشاء 6:28 مساءً.

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر بمحافظة قنا

موعد صلاة الفجر: 4:36 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 11:33 ظهرًا.

موعد صلاة العصر: 2:42 عصرًا.

موعد صلاة المغرب: 5:04 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 6:21 مساءً.

 

مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر  

 موعد صلاة الفجر 4:33 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 11:32 ظهرًا.

- موعد صلاة العصر 43: 2 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 5:06 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:22 مساءً.

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:39 ظهرًا.

موعد أذان العصر: 2:46 عصرًا.

موعد أذان المغرب: 5:09 مساءً.

موعد أذان العشاء: 6:26 مساءً.

 

مواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر

موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:37 ظهرًا.

موعد أذان العصر: 2:45 عصرًا.

موعد أذان المغرب: 5:08 مساءً.

موعد أذان العشاء: 6:24 مساءً.

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر بمحافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:35 ظهرًا.

موعد أذان العصر: 2:38 عصرًا.

موعد أذان المغرب: 4:59 مساءً.

موعد أذان العشاء: 6:19 مساءً.

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مواقيت الصلاة في العريش اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر

موعد أذان الفجر: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:28 ظهرًا.

موعد أذان العصر: 2:31 عصرًا.

موعد أذان المغرب: 4:53 مساءً.

موعد أذان العشاء: 6:13 مساءً.

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