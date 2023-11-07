مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر
يحرص المسلمين مع بداية كل يوم في الصباح الباكر على الانتظام في الصلاة، ويكثر التساؤل خلال الساعات الأولى عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لأداء الصلاة في وقتها الصحيح والمحدد، وهناك عدد من الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على موعد الصلاة.
ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في محافظات مصر
وتنشر «الدستور» في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7- 11- 2023.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023
مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر
موعد صلاة الفجر 4:44 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 11:39 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 2:42 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 5:04 مساءً.
موعد صلاة العشاء 6:24 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في محافظة الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 11:44 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 2:46 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 5:08 مساءً.
موعد صلاة العشاء 6:28 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر بمحافظة قنا
موعد صلاة الفجر: 4:36 صباحًا.
موعد صلاة الظهر: 11:33 ظهرًا.
موعد صلاة العصر: 2:42 عصرًا.
موعد صلاة المغرب: 5:04 مساءً.
موعد صلاة العشاء: 6:21 مساءً.
مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر
موعد صلاة الفجر 4:33 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 11:32 ظهرًا.
- موعد صلاة العصر 43: 2 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 5:06 مساءً
موعد صلاة العشاء 6:22 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في محافظة أسيوط
موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.
موعد أذان الظهر: 11:39 ظهرًا.
موعد أذان العصر: 2:46 عصرًا.
موعد أذان المغرب: 5:09 مساءً.
موعد أذان العشاء: 6:26 مساءً.
مواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر
موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.
موعد أذان الظهر: 11:37 ظهرًا.
موعد أذان العصر: 2:45 عصرًا.
موعد أذان المغرب: 5:08 مساءً.
موعد أذان العشاء: 6:24 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر بمحافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.
موعد أذان الظهر: 11:35 ظهرًا.
موعد أذان العصر: 2:38 عصرًا.
موعد أذان المغرب: 4:59 مساءً.
موعد أذان العشاء: 6:19 مساءً.
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موعد أذان الفجر: 4:34 صباحًا.
موعد أذان الظهر: 11:28 ظهرًا.
موعد أذان العصر: 2:31 عصرًا.
موعد أذان المغرب: 4:53 مساءً.
موعد أذان العشاء: 6:13 مساءً.