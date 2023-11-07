الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تظاهرة فى تل أبيب لعائلات المحتجزين الإسرائيليين لإطلاق سراح أبنائهم

متظاهرون في تل أبيب
متظاهرون في تل أبيب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، عن خروج تظاهرة في تل أبيب لعائلات المحتجزين الإسرائيليين لمطالبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على إطلاق سراح أبنائهم.

وفي وقت سابق، طالب المتظاهرون نتنياهو بالاستقالة فورًا، الأمر الذي جاء عقب صدامات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو، بحسب القاهرة الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن ارتفاع عدد أسراه لدى المقاومة الفلسطينية بغزة ليصل إلى 210 أسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

القاهرة الإخبالارية حماس تل أبيب المحتجزين الإحتلال الإسرائيلي

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