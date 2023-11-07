ضبط منشآت طبية خاصة غير مرخصة ومخالفات دوائية فى حملة بكفر الشيخ

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط بعض المخالفات في المنشآت الطبية الخاصة بعدد من مراكز المحافظة، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتكثيف الحملات على المنشآت الطبية الخاصة وتماشيًا مع خطة الدولة في رفع مستوى الخدمات الصحي، وذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

حيث قام الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر، بتنظيم حملة للمرور على بعض المنشآت الطبية الخاصة، وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات، حيث تم المرور على 151 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومراكز علاج طبيعي وغيرها.

غلق 79 منشأة طبية خاصة مخالفة

كما قامت الحملة بإصدار عدد 79 قرار غلق للمنشآت التي تعمل بالمخالفة للقانون، كما تم تنفيذ 8 قرارات غلق بالتعاون مع مديرية الأمن، وتحرير 5 إنذارت لتلافي المخالفات، مع تحديد مدة زمنية لتلافيها لبعض المنشآت الخاصة المرخصة التي تم العثور على بعض المخالفات بها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل الوزارة، على أهمية استمرار الحملات الأسبوعية على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات ولضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، كما دعت مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالقانون، والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص.