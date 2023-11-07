الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصوافي لـ"الدستور": مواقف الإمارات ثابتة ومستمرة لدعم الفلسطينيين

محمد خلفان الصوافي
محمد خلفان الصوافي

قال المحلل السياسي الإماراتي محمد خلفان الصوافي إن الإنسان الفلسطيني هو "همّ" قيادة الإمارات وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي تحرص على دعم الشعب الفلسطيني.

أضاف الصوافي، لـ"الدستور"، "أنه علينا أن ندرك ونحن نتابع نشاط الدبلوماسية الإماراتية في دوائر صناعة القرار في العالم بشأن ما يحدث في غزة حاليًا وبشأن القضية الفلسطينية مجموعة من السمات منها أن حق الشعب الفلسطيني سواءً في إقامة دولته المشروعة وعاصمتها القدس أو في ممارسة حق بالعيش الطبيعي كمواطنين لهذه الدولة هو أحد ثوابت هذه الدبلوماسية.

txt

بتوجيهات محمد بن زايد.. الإمارات ترسل مستشفى ميدانيا متكاملا داخل قطاع غزة

دعم الإمارات للقضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن

وتابع "لا يمكن لأحد أن يزايد عليها إلا من يهدف إلى المتاجرة بهذا الحق، وبناء على الحق فإن الحراك الإماراتي في مجلس الأمن ينطلق من أجل إيقاف الحرب التدميرية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية التي تضم متطرفين".
وقال الكاتب الإماراتي إن دائما ما يلقى النشاط السياسي والدبلوماسي الإماراتي في أورقة المنظمات الدولية دعما عربيًا ودوليًا ليس لأنها تبذل جهدًا كي تقلل من حالة التدمير والقتل الجماعي وإنما إدراكًا من بقية الدولية مصداقية الإمارات في تحركاتها كي يحصل الفلسطينيون على حقوقهم.

أضاف "لو أردنا توسعة إدراك ما تفعله القيادة الإماراتية تجاه الشعب الفلسطيني فهو له مكانة خاصة ليس فقط أن من حق العيش بكرامة كباقي الناس في العالم ولكن من منطلق أن "ضحية" لحسابات سياسية وأيديولوجية سواءً تلك الحسابات موجودة في المنطقة أو العالم وهو يدفع ثمن هذه الحسابات خاصة مع اقتراب أي خطوة للحديث عن السلام والاستقرار فهناك من هو مستفيد استمرار هذه المعناة".

الدعم الإنساني الإماراتي لقطاع غزة

وأشار “الصوافي” إلى أن توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشأن استضافة 100 طفل مصاب مع أسرهم في الإمارات يندرج تحت هذه الاهتمام ويؤكد أن مواقف الإمارات ثابتة ومستمرة لدعم حق هذا الشعب الكريم كما أن توجيهات رئيس الدولة بإقامة مستشفى ميداني متكامل في قطاع غزة يعبر ويفسر عن السلوك السياسي الإماراتي في اللحظات الحقيقية لدعم الفلسطينين وليس بالكلام.

txt

رئيس الإمارات يجدد دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لمنع تهديد السلام الإقليمي

الإمارات محمد بن زايد الفلسطينى غزة محمد خلفان الصوافي

الأكثر قراءة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

الهدف من إرسال أمريكا حشودًا عسكرية إلى الشرق الأوسط.. "حمزاوى" يُجيب

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشهدًا لهروب دبابة إسرائيلية في غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى