بتوجيهات محمد بن زايد.. الإمارات ترسل مستشفى ميدانيا متكاملا داخل قطاع غزة

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل قطاع غزة من أجل تقديم الدعم الطبي اللازم إلى الفلسطينيين في غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

جاء ذلك تنفيذًا لأوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي وجه رئيس الدولة بتنفيذها أمس وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأقلعت من مطار أبوظبي الدولي خمس طائرات اليوم متوجهة إلى مطار العريش تحمل المتطلبات اللازمة لإقامة المستشفى الميداني في قطاع غزة حيث سيتم نقلها من معبر رفح إلى القطاع بالتنسيق مع مصر.

وبحسب الوكالة يضم المستشفى الميداني 150 سريرًا ويتضمن أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير والعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات الباطنة، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة بجانب خدمات طبية أخرى وتقديم الأدوية والعلاج اللازم للمصابين والمرضى.

وسبق وأعلنت الإمارات تقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار، بجانب طرح مبادرة لاستضافة حوالي 1000 طفل فلسطيني من غزة برفقة ذويهم لتوفير العلاج لهم مع إطلاق حملة مجتمعية إغاثية تحت شعار "تراحم من أجل غزة".

الأونروا: 70% من سكان غزة أصبحوا نازحين

كانت منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، أكدت أن 70% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين، فضلا عن نحو 716 ألف نازح في مقرات تابعة لنا بقطاع غزة.

وأعربت الأونروا أعربت عن احتياجها لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة، مؤكدة على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ليتمكنوا من حصر الأضرار.

من جهتها، صرحت منظمة الصحة العالمية، بأن هناك أكثر من 160 عاملا بمجال الرعاية الصحية قتلوا في أثناء تأديتهم الخدمة بقطاع غزة، وسط دعوات بضرورة حماية الأطقم الطبية والمستشفيات والقطاع الطبي من أعمال القصف الإسرائيلي المستمرة منذ شهر كامل.