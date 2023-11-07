الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بتوجيهات محمد بن زايد.. الإمارات ترسل مستشفى ميدانيا متكاملا داخل قطاع غزة

محمد بن زايد
محمد بن زايد

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل قطاع غزة من أجل تقديم الدعم الطبي اللازم إلى الفلسطينيين في غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

جاء ذلك تنفيذًا لأوامر  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي وجه رئيس الدولة بتنفيذها أمس وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأقلعت  من مطار أبوظبي الدولي خمس طائرات اليوم متوجهة إلى مطار العريش تحمل المتطلبات اللازمة لإقامة المستشفى الميداني في قطاع غزة حيث سيتم نقلها من معبر رفح إلى القطاع بالتنسيق مع مصر.

وبحسب الوكالة يضم المستشفى الميداني 150 سريرًا ويتضمن أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير والعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات الباطنة، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة بجانب خدمات طبية أخرى وتقديم الأدوية والعلاج اللازم للمصابين والمرضى.

وسبق وأعلنت الإمارات تقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار، بجانب طرح مبادرة لاستضافة حوالي 1000 طفل فلسطيني من غزة برفقة ذويهم لتوفير العلاج لهم مع إطلاق حملة مجتمعية إغاثية  تحت شعار "تراحم من أجل غزة".

txt

"أوقفوا الإبادة الجماعية".. تصاعد الاحتجاجات في ألمانيا لدعم غزة ووقف العدوان الإسرائيلي

الأونروا: 70% من سكان غزة أصبحوا نازحين

كانت منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، أكدت أن 70% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين، فضلا عن نحو 716 ألف نازح في مقرات تابعة لنا بقطاع غزة.

وأعربت الأونروا أعربت عن احتياجها لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة، مؤكدة على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ليتمكنوا من حصر الأضرار.

من جهتها، صرحت منظمة الصحة العالمية، بأن هناك أكثر من 160 عاملا بمجال الرعاية الصحية قتلوا في أثناء تأديتهم الخدمة بقطاع غزة، وسط دعوات بضرورة حماية الأطقم الطبية والمستشفيات والقطاع الطبي من أعمال القصف الإسرائيلي المستمرة منذ شهر كامل.

txt

زعيم المعارضة الإسرائيلى: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة بعد تحقيقها النصر

الإمارات غزة قطاع غزة مستشفى ميداني إماراتي الفلسطينيين الإسرائيلي محمد بن زايد

مواد متعلقة

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

معًا نُكمل المسيرة.. قيادات «مستقبل وطن»: السيسى حقق طفرة تنموية ضخمة وشاملة للنهوض بمصر وشعبها.. وندعمه لولاية جديدة

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

رئيس مجلس الدولة يلتقط صورة مع القضاة الجدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى