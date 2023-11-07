الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أوقفوا الإبادة الجماعية".. تصاعد الاحتجاجات في ألمانيا لدعم غزة ووقف العدوان الإسرائيلي

مظاهرات في ألمانيات
مظاهرات في ألمانيات لدعم غزة

شهدت ألمانيا تظاهرات كبيرة مؤيدة للفلسطينيين الأيام الماضية، مطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك رغم عمليات التضييق الحكومة على المحتجين والقبض على عدد منهم.

ورفعت التظاهرات شعارات تطالب بـ "وقف إطلاق النار الآن" مرددين هتافات قوية مثل "فلسطين حرة - غزة حرة"، كما طالبو بالحقوق المتساوية للفلسطينيين ورفض القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع منذ شهر كامل.  

txt

ألمانيا تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد التجمعات السكنية فى غزة

تظاهرات عارمة في ألمانيا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وبحسب تقرير لموقع (World Socialist Web Site) "wsws" الألماني، أكد أنه مهما حاولت الدولة والحكومة في ألمانيا كبح الاحتجاجات من خلال اللوائح الصارمة والحظر والمضايقات والاعتقالات، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك فقد أكدت المظاهرات السلمية التي جرت في جميع المدن الألمانية الكبرى تقريبًا نمو حركة جماهيرية حقيقية ضد الحرب، والتي لم يعد من الممكن إيقافها بهذه السهولة. 

تظاهرات ألمانيا لدعم غزة

 نمو مشاعر الجماهير من العمال والشباب في جميع أنحاء العالم ضد الحرب الإسرائيلية

 وأوضح التقرير أن  حزب المساواة الاشتراكية الألماني وجه  "نداء إلى الطبقة العاملة والشباب"، مؤكدا نمو مشاعر الجماهير العريضة من العمال والشباب في جميع أنحاء العالم ضد الحرب الإسرائيلية على غزة على الرغم من الدعاية المتواصلة لصالح الحرب.

وفي برلين، ظهرت الملصقات الحمراء للحزب الاشتراكي الذي يحمل شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، حيث بدأت المظاهرة عند نافورة نبتون أمام مقر برلمان ولاية برلين وانتهت في ساحة بوتسدام، وقد بلغ عدد المشاركين فيها حوالي 20 ألف شخص ولم يكن من بينهم العديد من الفلسطينيين فحسب، بل كان هناك أيضًا عدد كبير من الشباب من ألمانيا ومختلف البلدان الأخرى حول العالم بحسب التقرير.

ولم يكن المنظمون فقط من المجموعات الفلسطينية مثل "فلسطين تتكلم" و"حملة فلسطين"، ولكن أيضًا "الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط" و"الاتحاد اليهودي"، وهذا الأمر يُظهر الطابع الكاذب وغير الصادق للدعاية الحكومية، التي تشوه أي انتقاد للإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو باعتبارها "معادية للسامية" وفق التقرير. 

وشارك كثيرون في برلين الرأي الذي أعرب عنه أحد المشاركين في ميونيخ، "لا يمكننا أن نصدق أن وسائل الإعلام تنشر تقاريرها بهذه الطريقة الأحادية الجان إن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا يعني أنه يمكن قصف الفلسطينيين وتسويتهم بالأرض".

مطالب في ألمانيا بوقف الإبادة الجماعية في غزة

ووفق التقرير شارك حزب العمال الاشتراكي في مسيرة برلين، فيما تحدث يوهانس ستيرن، رئيس تحرير موقع WSW الصادر باللغة الألمانية، وأدان الإبادة الجماعية وتواطؤ الطبقة الحاكمة في ألمانيا.

كما رفع العديد من المشاركين بالتظاهرات لافتات تنتقد الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين مثل "كل 10 دقائق يموت طفل في غزة"، بينما ذكر آخرون أن "قصف الأطفال ليس دفاعًا عن النفس" وأشار آخرون إلى "السجن المفتوح" الذي يعيش فيه أهل غزة منذ ما يقرب من 20 عاما، كما طالبوا "بإنهاء الفصل العنصري" و"ووقف سياسة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلية".

كذلك جرت مسيرة سلام في فرانكفورت يوم الجمعة 3 نوفمبر، شارك فيها أكثر من 800 شخص على الرغم من وجود الشرطة، ورفع العديد من المتظاهرين لافتات تلفت الانتباه إلى الظروف الفظيعة في غزة مثل "3648 قتيلًا من الأطفال الفلسطينيين - ماذا نريد أن نقول لأحفادنا؟" "لا يمكن بناء أرض مقدسة على المقابر الجماعية للأطفال" و"قصف الأطفال ليس دفاعا عن النفس".

txt

زعيم المعارضة الإسرائيلي: يجب على السلطة الفلسطينية تولي السيطرة على غزة بعد تحقيقها النصر

المانيا تظاهرات غزة قطاع غزة الإسرائيلي فلسطين

الأكثر قراءة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

اتحاد الكرة يخشى "فضيحة أبناء اللاعبين الكبرى" فى منتخب وائل رياض

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

وزير الاتصالات من القليوبية: نجحنا في مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية

والدة محمد عادل تتهم أشقاء نيرة أشرف بالسب والقذف

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يوم من الحرب.. ما التحديات التي تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى