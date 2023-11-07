الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زعيم المعارضة الإسرائيلى: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة بعد تحقيقها النصر

يائير لابيد
يائير لابيد

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن زعيم المعارضة يائير لابيد يقول إن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى السيطرة على قطاع غزة بعد تحقيق النصر على حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تصوره لمستقبل غزة بعد توقف العدوان على القطاع في الحرب التي تدخل شهرها الثاني، بعدما أكد أن إسرائيل تريد أن تتحمل المسئولية الكاملة عن الأمن في الأراضي الفلسطينية.

المسئولية الكاملة

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستتحمل المسئولية الكاملة عن الأمن لفترة غير محددة، وذلك في حديثه لقناة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية.

وأضاف: بخلاف ذلك سيكون هناك تفشٍ "للمقاومة" على نطاق لا يمكن تصوره، ولقد رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل المسئولية.

واستبعد رئيس وزراء إسرائيل مرة أخرى وقف إطلاق النار في قطاع غزة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم المقاومة، قائلًا: "لن يكون هناك وقف عام لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح الرهائن لدينا".

وأوضح نتنياهو: "فيما يتعلق بفترات الاستراحة التكتيكية الصغيرة– ساعة هنا وساعة هناك– فقد حصلنا عليها بالفعل".

غزة السلطة الفلسطينية إعلام إسرائيلي زعيم المعارضة القاهرة الإخبارية حماس

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