وزراء خارجية ودفاع اليابان وبريطانيا: لا بد من هدنة إنسانية فى غزة

طالب بيان مشترك لوزراء خارجية ودفاع اليابان وبريطانيا، من ضرورة تفعيل هدنة إنسانية في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

كما دعا بيان وزاري ياباني بريطاني إيران إلى لعب دور بناء لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط، منددًا بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بما في ذلك نقل صواريخ وطائرات مسيرة إلى أطراف فاعلة حكومية وغير حكومية.

وكان اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.