“القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف الألواح الشمسية لمستشفى الشفاء في غزة

كشفت مني عوكل، موفدة فضائية “القاهرة الإخبارية"، الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي الذي لم ينقطع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

توقف المخابز عن العمل إثر قصف الألواح الشمسية

وقالت، إن القصف الإسرائيلي يتجدد على مناطق عديدة في شمال غزة، كما استهدف تل الزعتر قرب المستشفى الإندونيسي، متابعة أن القصف طال منزل بخان يونس أدي إلى أرتقاء أكثر من 20 شهيدا بالإضافة إلى سقوط 8 شهداء جراء قصف منطقة معن في خان يونس.

وأضافت أن الاحتلال يستهدف الألواح الشمسية لمستشفى الشفاء في غزة، بجانب توقف المخابز عن العمل إثر قصف الألواح الشمسية، وتدمير عدد كبير من المرافق السياحية على طول ساحل غزة، مشيرة إلى أنه خلال ساعات قليلة أمام إيقاف العمل بالمرافق الطبية بمجمع الشفاء بشكل كامل.