الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان في الضفة لـ 163 شهيدًا

العدوان
العدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة جديدة عن عدد الشهداء، أوضحت فيها ارتقاء 163 شهيدا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 مواجهات مع الاحتلال في قرية أم ركبة قرب بيت لحم

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت استشهاد شاب وإصابة 3 برصاص الاحتلال جنوب الضفة الغربية، فيما صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب بيت لحم بالضفة الغربية، موضحة أن الإصابة جاءت بعد مواجهات مع الاحتلال في قرية أم ركبة قرب بيت لحم.

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