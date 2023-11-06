"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بمدن الضفة الغربية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في ضاحية شويكة شمال طولكرم بالضفة الغربية.

مداهمات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية

وقالت إن الاحتلال اعتقل الشاب مسلم طاهر نعالوة، بعد مداهمة منزله في الضاحية، مضيفًة أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل والمحلات التجارية بعد تكسير أبوابها، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.