الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الإمارات يجدد دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لمنع تهديد السلام الإقليمي

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن المنطقة تشهد صراعًا دمويًا تتفاقم تداعياته ومخاطره يومًا بعد يوم خاصة على المستوى الإنساني، مجددا دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لمنع اتساع الصراع وتهديده للسلام الإقليمي.

فتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة

وشدد الشيخ محمد بن زايد - في كلمة له بمناسبة انعقاد " قمة الرياض" بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا " الآسيان" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- على أولوية الحفاظ على أرواح كل المدنيين وتوفير الحماية لهم وفتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، إضافة إلى تضافر الجهود لإيجاد أفق للسلام الشامل في المنطقة.

وقال إن العالم يواجه اليوم تحديات خطيرة تمتد من سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء والتغير المناخي والأوبئة إلى النزاعات والصراعات، مشددا على أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي وتفعيل الدبلوماسية والحوار كونها أدوات جوهرية لبناء الثقة وحل الخلافات وإرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم.

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وأكد أن قمة الرياض تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول "الآسيان" في مختلف المجالات خاصة في ظل ما يجمع بين الجانبين من روابط وثيقة، وما يتوفر من فرص كثيرة ومتنوعة لتعزيز المصالح المشتركة في مختلف المجالات خاصة المجالات التنموية التي تخدم تطلعات شعوبنا نحو التنمية والرخاء".

محمد بن زايد الإمارات العربية المتحدة قمة الرياض قطاع غزة الحفاظ على أرواح كل المدنيين

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