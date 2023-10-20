الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ستظل رمزًا للقوة".. عبارات وكلمات مؤثرة في وداع الأمهات لأطفالهن في غزة

وداع الأمهات لأطفالهن
وداع الأمهات لأطفالهن في غزة

تحمل الأمومة في ظروف الحرب والاحتلال والنزوح معانٍ كثيرة، فهي تواجه تحديات عديدة في سبيل حماية أطفالها وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ولكن ماذا لو كانت الظروف القاسية تضطر الأمهات إلى توديع أطفالهن؟.

في فلسطين، يواجه العديد من الأطفال الفلسطينيين خطر الانفصال عن أمهاتهم، سواء بسبب الاحتلال الإسرائيلي أو بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون، وبينما تحاول الأمهات بكل قوتهن التصدي للتحديات التي تواجههن، يتعرضن لأصعب تحدٍ يمكن أن تواجهه أي أم، وهو توديع أطفالهن.

خلال السطور التالية، نرصد بعض الكلمات والعبارات من الأمهات الفلسطينيات اللواتي تعرضن لتجربة الوداع المؤلمة خلال الأحداث الجارية، وسنستكشف قصصهن المؤثرة وكيف يحاولن التغلب على هذه التجربة الصعبة. 

تزامنًا مع الأحداث الجارية في فلسطين بسبب ما يفعله جيش الاحتلال الاسرائيلي بالشعب الفلسطيني انتشرت مقاطع فيديو لأمهات يرثين أطفالهن وشبابهن بصبر وبكلمات مؤثرة.

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بعض العبارات والكلمات المؤثرة 

أيها الطفل الشجاع، اذهب وارتقِ بالسماء كنجمة مضيئة، سنفتقدك ولكن ستظل رمزًا للقوة والتضحية التي تحملها أمك في قلبها.

أطفأت شمعة حياتك في سبيل وطنك، ولكن نورك سيستمر في يقظة ضمائرنا.

أيها الشهيد الغالي، كنتَ ولا تزال مصدر فخرٍ واعتزازٍ لأمك ولوطنك، ستظل ذكراك حية في قلوبنا وستستمر روحك في إلهامنا.

أبنائي الأعزاء، ارقدوا في سلام وثقة، فأمكم تؤمن بأن روحكم ستظل تحمل رسالة الحرية والعدالة في فلسطين.

أيها الشهداء الأبرار، أمهاتكم تودعكم بقلوب محطّمة ولكن مفتوحة لذكرياتكم التي ستظل ترويها بفخر وحب.

وتظل هذه الأمهات قدوة للصمود والتضحية، فهن يحملن في قلوبهن ذكرى أطفالهن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم، إنهن يعبرن عن قوة الأمومة والروح اللافتقارية التي تجعلهن يستمرون في الكفاح من أجل عدالة وحرية شعبهن.

الحرب الأمومة الأطفال الفلسطينيين الإحتلال الإسرائيلي الظروف الاجتماعية

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