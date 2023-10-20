أهالى الفيوم ينددون بالعدوان الإسرائيلى على غزة (فيديو)

انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة اليوم مظاهرة حاشدة في شوارع الفيوم تنديدًا واعتراضًا على انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطباء والمسعفين والمرضى وقصف مستشفى المعمداني بغزة.

ونظَّم مئات المواطنين مظاهرة شعبية لدعم القضية الفلسطينية، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية الواقعة على أرض غزة، والتي تستهدف أرواح المدنيين من شعب فلسطين الشقيق.

يأتي ذلك تأييدًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى سيناء، ورفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.

وكان قد دعا العديد من رواد السوشيال ميديا المصريين إلى النزول في الشوارع لدعم القضية الفلسطينية، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية الواقعة على أرض غزة، والتي تستهدف أرواح المدنيين من شعب فلسطين الشقيق.