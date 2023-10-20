الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الأوقاف: مصر شهدت تطوير وعمارة 11200 مسجد في عهد الرئيس السيسي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر شهدت تطوير وعمارة 11200 مسجد خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة إجمالية تتخطى 15 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه جرى في محافظة السويس صيانة وعمارة وإنشاء101 مسجد.

لقاء وزير الأوقاف بأئمة السويس 

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف ومحافظ السويس بالأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء، اليوم الجمعة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لتخصيص قطعة أرض كبيرة بحي عتاقة بمساحة 12 ألف متر لإنشاء مسجد مصر، وهو صورة مصغرة من "مسجد مصر" بالعاصمة الإدارية، ليكون مسجد ومركز إسلامي متكامل، كما أرسلت الوزارة خطاب لهيئة المساحة للبدء في إنهاء الإجراءات المتعلقة باستلام الأرض والبدء في الأعمال الانشائية.

و كشف الوزير، أن هناك 4 محافظات أخرى سوف يشيد عليها ذلك النموذج من المسجد منها جنوب سيناء والقاهرة والوادي الجديد ليكون بها نموذج موحد، بمعايير جودة عالمية تليق بأن يكون ذلك البناء مسجد جامع كبير ومركز إسلامي يضم مختلف الأنشطة المطلوب تحقيقها بالمساجد بما يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع.

ونقل التليفزيون المصري، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد بدر بمدينة بورتوفيق بمحافظة السويس، تحت عنوان "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض"، وأدى القارئ الشيخ محمدى بحيري، تلاوة قرآن الجمعة، كما أدى خطبة الجمعة الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني.

وزير الأوقاف المساجد مسجد زيارة

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