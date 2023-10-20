الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يؤديان صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين (فيديو)

صلاة الغائب على ارواح
صلاة الغائب على ارواح شهداء غزة

نقل التليفزيون المصري، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد بدر بمدينة بورتوفيق بمحافظة السويس، تحت عنوان "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض"، وأدى القارئ الشيخ محمدى بحيرى، تلاوة قرآن الجمعة، كما أدى خطبة الجمعة الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني.

وحضر خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعقب صلاة الجمعة أمّ الدكتور هشام عبد العزيز، المصلين لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين.

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فى جميع مساجد مصر.. "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض" خطبة الجمعة المقبلة

وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان «الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض» في ظل حالة الاحتشاد الشعبي من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير لأهالي قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع عدد من الوقفات الاحتجاجية الرافضة للتهجير القسري لأهالي غزة.

مدينة بور توفيق محافظة السويس الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض مسجد بدر الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية

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