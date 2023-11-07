الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد عرض الحلقة الثانية.. حكاية روحى فيك تتصدر ترند "جوجل"

بوستر حكاية روحي
بوستر حكاية روحي فيك

تحقق حكاية "روحى فيك" المكونة من 10 حلقات من مسلسل "55 مشكلة حب"، نجاحًا ملحوظًا منذ بداية عرضها، على شاشة قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية.

أحداث مسلسل "روحي فيك" 

ودخلت الحلقة الثانية من حكاية "روحي فيك" من مسلسل 55 مشكلة حب الذى تم عرضها مساء أمس، ضمن قائمة الترند على محرك البحث بـ"جوجل"، بعد تفاعل العديد من المشاهدين مع أحداث الحلقة المليئة بالتفاصيل التشويقية.

ونالت الحلقة الثانية من مسلسل "روحي فيك" على إشادات جماهيرية كبيرة وتفاعل استثنائي من قِبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عبر حساباتهم الرسمية المختلفة، بسبب الإثارة والتشويق والساسبنس مع وجود أفكار مبتكرة بالعمل، ولا سيما أيضًا جودة التصوير واختيار الديكور المناسب للقصة وغيرها.

تفاصيل مسلسل "روحي فيك" 

وتدور قصة حكاية "روحي فيك" في إطار رومانسي به الكثير من الأحداث التشويقية تحت مظلة الساسبنس والرعب النفسي، التي تدور حول عدد من الألغاز الذى يتم حلها وكشف أسرارها بحلقة تلو الأخرى بالتوالى على مدار الـ8 حلقات المتبقية من نهاية هذه الحبكة الفنية.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.

 

حكاية "روحي فيك"

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تضم نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبدالعظيم، ريم رءوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر رياحنة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

مسلسل روحي فيك
حكاية روحي فيك روحي فيك 10 حلقات من مسلسل 55 مشكلة حب مسلسل 55 مشكلة حب 55 مشكلة حب منصة watch it

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