مواعيد عرض الحلقة الثالثة حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب

نجحت حكاية روحي فيك للنجمة عائشة بن أحمد في الاستحواذ على اهتمام المشاهدين منذ انطلاق الحلقة الأولى من العمل أول أمس الأحد على شاشة قنوات ON.

واتسمت حلقات حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب، بالغموض والإثارة والتشويق وهو ما دفع الجمهور للبحث عن موعد عرض الحلقة الثالثة من العمل الذي نجح في المنافسة ضمن قائمة الأعلى مشاهدة حيث احتلت حكاية "روحي فيك " المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

وحققت حكاية روحي فيك نسب مشاهدة مرتفعة بالتزامن مع عرض الحلقة الثالثة اليوم عبر شاشتي قناة ON العامة وON drama.

ونرصد لكم خلال هذا التقرير مواعيد عرض الحلقة الثالثة من حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب.

مواعيد عرض حكاية روحي فيك

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما أ تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

أبطال حكاية روحي فيك

وجدير بالذكر بأن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.