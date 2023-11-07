الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد يتفقد عناصر من تشكيلات ووحدات الجيش الثانى

فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة نفذ أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين، وذلك بحضور اللواء أ ح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة الوحدات والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، كما تم فرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة التى تم التعامل معها بواسطة القادة على كافة المستويات بكفاءة واقتدار مما عكس مدى ما يتمتع به رجال الجيش الثانى الميدانى من جاهزية واستعداد قتالى عال.

كما تم تنفيذ بيان عملى لإعداد وتجهيز وتدريب مراكز القيادة والسيطرة على إجراءات الربط الفنى والإشارى والذي أبرز مدى قدرة العناصر المشاركة بالبيان على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف.

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