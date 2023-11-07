الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا ثيودروس الثاني يحتفل بعيد القديس نكتاريوس غدًا

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، متحدث الكنيسة الرسمي ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له، إنه بمناسبة عيد القديس نكتاريوس الإسكندري في يوم 9 نوفمبر، يترأس البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس الاحتفال بعيد القديس نكتاريوس متروبوليت المدن الخمس في الكنيسة الملحقة بالمقر السابق لإقامة القديس الموجود في مقر البطريركية في منطقة الحمزاوي - الأزهر - القاهرة.

وعن مواعيد الصلوات:

فتتم الكنيسة يوم الأربعاء 8 نوفمبر صلاة الغروب الساعة 6 مساء، ويوم الخميس 9 نوفمبر صلاة السَحَر الساعة 8.30 صباحَا، والقداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا، وبعد القداس الإلهي يستقبل البابا ثيودروس المؤمنين في قاعة العرش البطريركي بالمقر البطريركي.

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كما أشار إلى أبرز أقوال القديس نكتاريوس الإسكندري متروبوليت المدن الخمس والتي جاء بها: "أيتها الأرثوذكسية، تعصف بكِ آلاف الأرياح، وتحاربك آلاف القوات المظلمة وتثور، تريد اقتلاعك من العالم وتكافح لانتزاعك من قلوب الناس. أرادوا أن يجعلوا منك أملاً مفقوداً، متحفاً وماضياً مأساوياً وتاريخاً مرّ عليه الزمن وانتهى. إلا أن الله القدير، الثالوث القدوس المحسن الكليّ الوداعة والحكمة، هو الذي يسيطر على هذه الفوضى، ويرميك في زاوية أبعد ما يمكن عن التوقع ويغطّيك كوردة تحت صخرة. إنه يحافظ عليك في نفوس أبسط الناس، الذين ليس لهم أية سلطة أو معرفة دنيوية. وها أنتِ باقية حتى اليوم. ها أنت لا تزالين حيّة موجودة تغذّين الأجيال الناشئة، وتفلحين كل بقعة جيدة من الأرض، وتوزعين قوة وحياة وسماءً ونوراً وتفتحين للناس أبواب الأبدية".

وأيضا "ابحث عن الله يوميًا، ولكن ابحث عنه بقلبك ولن تجده إلاّ إذا سحقت نفسك بالتواضع. وإذا وجدته قف بورع متخشعًا مثل الشاروبيم والسيرافيم لأن قلبك صار عرشًا لله".

للروم الأرثوذكس متحدث الكنيسة القديس نكتاريوس البابا ثيودروس القديس

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