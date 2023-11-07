الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعه 157 شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا زراعة الأشجار المثمرة والزينة بالطرق الرئيسية بالمدينة والقرى التابعة، وذلك استمرارا لفعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وضمن خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.  

 رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي  أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي، واصلت تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة 100 مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى، وتم استكمال حيث تم زراعة 157 شجرة مثمرة وزينة بالطريق الدائري، بمركز مطاي أمام مدخل مطاي البلد وأمام مدخل كوم مطاي وتم ري الاشجار القديمة والجديدة وعمل جواري ونظافة الحشائش ورفعها بالتعاون مع ادارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي بحضور حسن جلال مدير إدارة تجميل وتطوير المدينه. 

وأكد رئيس المركز والمدينة ان هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعه للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مشيرا إلي أن المبادرة الرئاسية تستهدف المزيد من الآثار الإيجابية لتقليل تأثير الاحتباس الحراري، وتنقية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.

 وأوضج أن زراعة الأشجار تسهم في التخلص من ملوثات السيارات وعوادمها والأدخنة، إلى جانب أنها تعطى بعدا جماليا، حيث تم زراعة أنواع متعددة من أشجار الزينة والمثمرة والرحيقية مشيرا إلي ان الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
المنيا زراعة 157 شجرة مركز مطاي بالمنيا مبادرة 100 مليون شجرة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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