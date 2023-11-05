محافظ المنيا يتابع سير مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في الاطمئنان على انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بالمحافظة، والتزام سائقى السرفيس والأجرة بعدم زيادة تعريفة الركوب بكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية، وكذلك انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، من المنيا إلى المحافظات الأخرى بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومباحث المرور وإدارة المواقف.

وفى السياق، قام هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة بمتابعة أرصدة المواد البترولية فى محطات تزويد البنزين بالمركز والقرى للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية بها وعدم التلاعب بالأسعار الجديدة للبنزين بأنواعها الثلاثة مع عدم زيادة سعر السولار، ووضع لافتات الأسعار فى أماكن ظاهرة بالمحطات لضمان عدم استغلال المواطنين.

وتابع اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة دون زيادة، والتصدي بكل حسم المخالفين وتقديمهم على الفور للجهات المعنية التحقيق، كما قام الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة بالمرور على مواقف السيارات ومحطات البنزين لمتابعة الالتزام بأسعار البنزين الجديدة والإبقاء على سعر السولار والتعريفة المقررة لسيارات الأجرة، وعدم التهاون مع غير الملتزمين.

وفى مركز ومدينة بنى مزارشمال المحافظة تابع عماد حسن رئيس المركز، الحملة التفتيشية التي قادها عدد من نوابه مع مباحث التموين والتجارة الداخلية ومفتشى التموين لمحطات الوقود بالمركز للتأكد من توافر الأرصدة البترولية عقب تحريك أسعار البنزين، والتزام أصحاب المحطات بالأسعار المحددة ووضع لافتات الأسعار في أماكن ظاهرة.

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومحطات الوقود بالمحافظة للتأكد من توافر مخزون المواد البترولية والبيع بالأسعار الجديدة مع الإبقاء على سعر السولار دون زيادة، مؤكدا عدم زيادة تعريفة الركوب واستمرار العمل بها لسيارات الأجرة ولكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية،وانتظام سير العمل داخل جميع المواقف، من المنيا إلى المحافظات الأخرى مشددا على مواصلة الجهات المعنية حملاتها الرقابية على مدار الساعة بالتنسيق مع مباحث المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين، لافتا الى استقبال غرفة عمليات المحافظة لأي شكاوى أو بلاغات تخص أي مخالفات بعدم الالتزام بالتعريفة المقررة على تليفون رقم: 0862342200.

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