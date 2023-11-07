الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أطباء بلا حدود": لا يمكن قبول قصف المستشفيات التي تؤوى آلاف المرضى بغزة

أحمد الدخيري
أحمد الدخيري

قال الدكتور أحمد الدخيري، مدير تنفيذي إقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود، إنه تم ترحيل وتهجير العديد من المواطنين من شمال قطاع غزة، منوهًا بأن استمرار الضغوطات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤدي إلى انهيار النظام الصحي.

وأضاف الدخيري، خلال لقاء على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن قبول قصف المستشفيات في قطاع غزة التي تؤوى آلاف المرضى، لافتًا إلى أننا نشهد ازدياد أعداد المرضى في مستشفيات القطاع جراء القصف الإسرائيلي.

يجب توفير ممر آمن للمرضى في قطاع غزة

وتابع فقدنا الاتصال بعدد من موظفينا المحليين في قطاع غزة جراء القصف، مشيرًا إلى نفاد الوقود في القطاع، وانهيار البنية التحتية من مياه وشبكة صرف صحي جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وشدد على أنه يجب توفير ممر آمن للمرضى في قطاع غزة وعدم التعرض للكوادر الصحية، مؤكدًا على أنه يجب إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لضمان دخول المساعدات.

اطباء بلا حدود قصف المستشفيات قصف المستشفيات في غزة غزة آلاف المرضى في غزة تؤوى لا يمكن قبول قصف المستشفيات

مواد متعلقة

"الصحة الفلسطينية": 10328 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال على غزة حتى الآن

عضو التحالف الوطنى: نعمل شبه يومى لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة (فيديو)

كاتب صحفي: مؤتمر القاهرة للسلام نقطة فارقة في تغيير اللهجة العالمية الداعمة لإسرائيل

قضيتنا الأولى.. جهود مصر لحل الأزمة الفلسطينية

سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية.. تفاصيل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

"القاهرة الإخبارية": إسقاط 3 مسيرات مسلحة فوق مطار أربيل بالعراق

الكرملين يؤكد ضرورة إقرار هدن إنسانية في غزة

وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأممى لحقوق الإنسان تداعيات الأوضاع فى غزة

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

الذهب يتراجع عالميًا لأدنى مستوى في أسبوعين

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

وزير الاتصالات يفتتح مدرسة WE التطبيقية في طوخ بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى