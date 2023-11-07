الزراعة والتحالف الوطني يطلقان مبادرة "إزرع" بهدف زراعة 120 الف فدان قمح في الوادى الجديد

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديداطلقت وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "ازرع" في الوادى الجديد والتي تستهدف زراعة 120 ألف فدان قمح في المحافظة.



وذلك بحضور د حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادي

وماجد بولس المسؤول التنفيذي للمبادرة.



وقال "ابراهيم" ان مبادرة ازرع بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الانجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتستهدف زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة.

حيث تقوم الهيئة الإنجيلية بتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50% من أسعارها، مشيرا إلى أن نجاح المبادرة العام الماضي حيث استهدفت ( 8 ) محافظات و100 ألف مزارع ساهم في توسيع المرحلة الثانية هذا العام لتشمل 15 محافظة و500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

الزراعة والتحالف الوطني يطلقان مبادرة "إزرع"

والجدير بالذكر أن مُبادرة إزرع التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل علي تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقًا للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم الفنـي والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي.

ويذكر أنه قد عقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء خلف زناتي نقيب المعلمين والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بمدينة العريش بحضور قيادات العمل النقابي في نقابتي المعلمين والزراعيين لاستعراض خطط النقابتين في التنمية الزراعية في سيناء والاستفادة من خبرات نقابة الزراعيين في المشاركة باكبر مشروع لاستصلاح 350 الف فدان في وسط سيناء اعتمادا علي مياه الصرف الزراعي المعالجة من محطة المحسمة وذلك علي مراحل واستعادة دور سيناء في مشروعات عملاقة في القطاع الزراعي.

وقال محافظ شمال سيناء في كلمته خلال اللقاء انه سيتم اطلاق المرحلة الثانية من التجمعات التنموية الزراعية شاملة كاملة المرافق من الابار الجوفية والمنازل وشبكات الكهرباء والري والتعليم والصحي علي ان يتم تخصيص 5 افدنة لكل منتفع شاملة المنزل والخدمات الاخري بتسهيلات كبيرة في السداد لمدة طويلة تصل لاكثر من 10 سنوات مشيرا الي ان المشروعات التنموية في سيناء تستهدف تسكين 3 ملايين مواطن مصري من الدلتا ووادي النيل لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء.