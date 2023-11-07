تحصين ماشية وإزالة تعديات.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١١٨ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٣١ أكتوبر وحتى ٦ نوفمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية مجانية بإدارة أطفيح البيطرية، حيث تم عمل رش وتجريع وعلاج 1050 رأس ماشية، وعقد ندوة إرشادية حول الإمراض المشتركة وأهمية التحصين، كما كثفت المديرية الحملات الرقابية على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4852 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 34 ألف و91 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما واصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الجمعيات الزراعية للتأكيد على ضرورة وجود تقاوي القمح بجميع الجمعيات والتيسير على المزارعين.

تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

بينما شنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما تم متابعة زراعة القطن، كما تم متابعة مشروع ترشيد المياه والتسوية بالليزر استعدادا لزراعة محصول القمح بمركز الباجور، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، دورة تدريبية بالتعاون مع الـ GIZ لتنظيم وترشيد المياه، كما تم استقبال وفد الجايكا المسئول عن مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين، كما تم إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة “ازرع” بالدقهلية للتحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية ووزارة الزراعة للتشجيع علي زراعة القمح وتقديم الدعم اللازم للمزارعين.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جامعة الزقازيق، بمركز الابراهيمية، حيث تم رش(450) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٣٤٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لتوعية المربين، كما اعلنت المديرية عن انتهاء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات حيث تم تحصين 113 الف و469 راس، وترقيم 5357 حيوان، كما شنت ايضا 23 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 65 من أسواق بيع اللحوم.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم ازالة 76 حالة تعدي بمساحة 16434 م2 بنطاق 9 مراكز، كذلك نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، سلسة من الندوات الإرشادية لمحصول القمح، كما تم المرور ومتابعة وفحص ورش النخيل بحديقة الحيوان، كذلك واصلت حملات للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية.

عقد ثالث الندوات الارشادية لمحصول القمح

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة للمشاركة فى مبادرة "أنت الحياة" من خلال قوافل بيطرية مكثفة بمدينة الحمام، حيث تم تجريع ورش عدد ٦٥٠٠ رأس اغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية وعدد ٤٠٠٠ حاله كشف وعلاج لطيور تربيه منزليه، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لمتابعة مشروعات الإرشاد الزراعي، كما تم متابعة زراعات بنجر السكر وتجهيز الأرض لزراعة القمح، كما تم عقد ثالث الندوات الارشادية لمحصول القمح، فضلًا عن عقد ندوة إرشادية بالمديرية حول ترشيد إستهلاك مياه الري وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، قافلة زراعية ارشادية وتوعوية براس سدر لنشر طرق العمليات الزراعية السليمة والتعرف على المشكلات التى تواجه المزارعين وحثهم على زراعة القمح فى المواعيد المناسبة، كما تم بدء العمل بالمدارس الحقلية لمحصول الفول البلدي، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، مواصلة حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم ازالة ١٥ حالة تعدي على الأرض الزراعية بزمام إدارة سنورس الزراعية.

وعقدت مدير مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، اجتماعا مع العاملين بالمديرية، لمناقشة ما يستجد من اعمال داخل القطاع الزراعى، ونظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث صحة الحيوان وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية، 6 قوافل بيطرية مجانية شملت مركز مغاغة، وقرية صفط الخمار بمركز المنيا، وقرية أبو جرج بمركز بني مزار، وقرية تانوف بمركز ديرمواس، وقرية قلوصنا بمركز سمالوط، وقرية بني عامر بمركز العدوة، جيث تم تقديم الخدمات العلاجية إلي 4464 رأس ماشية.

كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج حملات مكبرة للتصدى للتعدى على الأراضى الزراعية، حيث تم إزالة 16 تعديا على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بزمام مركز طما.