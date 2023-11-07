"الزراعة" تستكمل تطوير الري الحقلي في أكثر من 3.7 مليون فدان

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في وحدة تطوير الري الحقلي، إن الوزارة تسعى لاستكمال تطوير منظومة الري الحقلي لمساحة 3.7 مليون فدان في أراضي الدلتا القديمة وتحويل 25 ألف فدان للري الحديث في محافظتي القليوبية وبني سويف.

وجاء في تقرير لوحدة تطوير الري الحقلي، إن بداية تطبيق تطوير الري الحقلي كانت في الأراضي الجديدة، على مساحة مليون فدان، تقاسمتها وزارتي “الزراعة” و”الري”، بتمويل من “البنك الزراعي” و”الأهلي المصري”، بقيمة مليون جنيه، للاستفادة منها على النحو الأمثل، وتحقيق مكاسب على الصعيدين الاقتصادي والزراعي.

وأضاف التقرير أن بروتوكول الانتقال إلى منظومة الري الحديث، كان معدًا بنهاية 2021، على مساحة 3.7 مليون فدان بالدلتا القديمة، بعيدًا عن الـ80 كيلو الشمالية المواجهة للبحر المتوسط، التي تم الإبقاء عليها بطريقة الري بالغمر، لمعالجة مشكلة ارتفاع مستوى الملوحة فيها.

تفاصيل تطبيق منظومة الري الجدية في أراضي الدلتا القديمة

وأكد أن تطبيق المنظومة الجديدة في أراضي الدلتا القديمة كان يواجه عقبة إيجاد مصادر التمويل المالي، وهي التي تكفلت الدولة بحلها، بحزمة من القروض الميسرة للمزارعين، مع إتاحة فرص السداد بدون فوائد على 20 عامًا.

وأوضح أن وزارتي الري والزراعة تقاسمتا مهمة تطبيق منظومة تطوير الري الحقلي بمحافظتي القليوبية وبني سويف على الترتيب، لافتًا إلى قيام “الزراعة” بتجهيز الخطة المطروحة، لتحول 25 ألف فدان إلى نظم الري الحديث، لحين تدبير التمويل اللازم.

لفت التقرير إلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في الحقول الإرشادية، التي طبقت منظومة تطوير الري الحقلي، في زراعات محصول القصب بمحافظة أسوان، موضحًا أنها ساهمت في مضاعفة حجم الإنتاجية، والارتقاء بها من 30 إلى 60 طنا للفدان.

واختتم بأن إتاحة التمويل اللازم والمساحات الكافية لتطبيق آليات تطوير الري الحقلي بالحقول الإرشادية، سيوفر الأجواء المناسبة لتشجيع المزارعين على الاتجاه نحوها بشكل أكبر، ما يعزز الاستفادة من مزاياها، في مضاعفة حجم الإنتاجية المتوقعة، وترشيد معدلات استهلاك المياه على النحو المطلوب.