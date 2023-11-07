الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من هنا.. بوابة مركز المعلومات نظام إدارة كادر المعلم

بوابة مركز المعلومات
بوابة مركز المعلومات نظام إدارة كادر المعلم

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن رابط بوابة مركز المعلومات نظام ادارة كادر المعلم بعد إتاحة  الحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين المرشحين للترقى على وظائف كادر المعلم للعام 2024/2023 من خلال البوابة الإلكترونية. 

بوابة مركز المعلومات نظام إدارة كادر المعلم

نوضح في التقرير التالي رابط بوابة مركز المعلومات نظام ادارة كادر المعلم وكافة التفاصيل المتعلقة بكادر المعلم. 

من خلال بوابة مركز المعلومات نظام ادارة كادر المعلم التسكين والترقي للمعلمين يمكن معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالترقيات والتسجيل والحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين المرشحين للترقي 

بوابة كادر المعلم هنا https://academy.emis.gov.eg/

وتوضح البوابة أنه من الترشح للترقيات يجب ألا تقل ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين فى 31/12/2023 وان يكون على رأس العمل  عن 5 سنوات 

ومن خلال البوابة يمكن معرفة كافية الشروط الخاصة المطلوبة للحصول على ترشيحات الترقي والاستثناءات المتاحة 

شهادة صلاحية كادر المعلم 

ويمكن من خلال بوابة كادر المعلم كذلك التسجيل لاستيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين والاخصائيين المساعدين المتعاقدين  والمستوفين شهادة الصلاحية 3 سنوات ومازالوا على رأس العمل، وذلك وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة فى تاريخ 29/1/2023 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين فى 30/6/2023.

 

تدريبات التسكين للمعلمين والاخصائيين 

كذلك يمكن من خلال بوابة كادر المعلم التسجيل التدريبات التسكين للمعلمين  والاخصائيين المسكنين على وظائف القانون رقم (155) لسنة 2007، والحاصلين على الدرجة المالية الثالثة فى31/12/2020 وما قبلها، ولم يسبق لهم التسكين بشرط أن يكونوا قائمين على رأس العمل ومؤهل تربوي أو مؤهل عال مناسب، وشهادة دبلومة عام فى التربية.

 مع العلم أنه لا يجوز تسجيل المعارك او المرخص له اجازة بدون اجر الابعد عودته من الاعارة او الاجازة.

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