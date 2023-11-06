الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم اجتماعًا، اليوم الإثنين؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المعلمين المستبعدين من مسابقة الـ(30) ألف معلم.

وتنعقد اللجنة بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

أزمة مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قد أعلن في الجلسة العامة الماضية أن وزارة شئون المجالس النيابية تلقت ردًا من وزارة التربية والتعليم بشأن أزمات مسابقة تعيين 30 ألف معلم..

وطالب رئيس المجلس، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور أقرب اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي، لعرض تفاصيل الرد الوارد من وزارة التعليم في هذا الشأن.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير شئون المجالس النيابية، في جلسة سابقة، ببحث ما أثاره الأعضاء من مشكلات بشأن أزمة تعيين 30 ألف معلم، على خلفية استبعاد عدد من الناجحين.

كما طالب رئيس المجلس بحضور ومشاركة كل أعضاء المجلس الراغبين في التعرف على ما تم في هذا الملف بحضور الاجتماع وإبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن هذا الملف.

على صعيد آخر، تشهد الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال نظر الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، ضريبة الكربون، أسواق الكربون، بمواصلة الاستماع لآراء النواب، وبعدها تعقيب من ممثلي الحكومة المشاركين في الجلسة العامة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطنى يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصرى.

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