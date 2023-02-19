رابط منصة التدريب المهني للمعلمين للتسجيل في كادر المعلم

يزداد البحث عن رابط منصة التدريب المهني للمعلمين التي توفر البرامج التدريبية لتطوير المهارات والقدرات المهنية والارتقاء لمستقبل رقمي افضل لمواكبة أحدث وسائل واستراتيحيات التعلم.

رابط منصة التدريب المهني للمعلمين

من خلال التقرير التالي نوضح لكم رابط منصة التدريب المهني للمعلمين وخطوات التسجيل من خلاله، والتي تمثل أول منصة حكومية مصرية متكاملة للمعلمين لدعم التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم للبرامج الرقمية للتمكين المهني بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتشمل البرامج الرقمية للترقي

من أجل الترقي على كادر المعلم من أعضاء هيئة التعليم بوزارة التربية والتعليم

برامج القيادات والاعتماد

البرامج الرقمية لتغيير المسار الوظيفي.

ويمكن الدخول على رابط منصة التدريب المهني للمعلمين من هنا.

ثم يتم تسجيل الدخول.

وتفعيل الحساب الموحد.

ثم الدخول على دورة المنصة الإلكترونية للتدريب الخاص بالمعلمين.

أهمية منصة التدريب المهني للمعلمين



تتيح منصة التدريب المهني للمعلمين تدريب معلمي الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية على المناهج الدراسية الجديدة، وفقا للجدول المعد لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.



من خلال منصة التدريب المهني للمعلمين يمكن اكتساب المهارات اللازمة والانخراط في أفضل ممارسات التعلم واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للتقدم الوظيفي وتحسين الأداء.



يأتي التسجيل في منصة التدريب المهني للمعلمين في إطار استكمال العمل على رفع الكفاءة والاستمرار في العمل على المنصة الإلكترونية، وحرص الوزارة على تقديم الدعم الفني الكامل لجميع المعلمين.

مسابقة 30 ألف معلم

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة ٣٠ ألف معلم التي يتاح التقديم فيها عبر بوابة الوظائف الحكومية، والذي يبدأ من الخميس 23 فبراير وحتى الخميس 9 مارس.

والمطلوب فيها معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بجميع محافظات الجمهورية تعاقد.

شروط التقديم في مسابقة 30 الف معلم

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام

مستوى المؤهل عال

مؤهل عال-تربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)

مؤهل عال-تربية (معلم فصل)

مؤهل عال-تربية نوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)

مؤهل عال-تربية نوعية(معلم فصل)

الأوراق المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم

- صورة شخصية للمتقدم

- صورة الرقم القومي وجه أول سارية

- صورة الرقم القومي وجه ثاني سارية

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي لمبلغ 24 جنيها فقط لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على رقم حساب الجهاز وهو 9/450/781200 كرسوم لشغل الوظائف الحكومية، من خلال بنوك البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة.