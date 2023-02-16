الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

يبحث الكثير من المعلمين عن شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التقديم لمسابقة 30 ألف معلم مساعد 2023، للعام الدراسي المقبل 2023-2024، بجميع محافظات الجمهورية والتي تستهدف تعيين 30 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى وهي الأول والثاني والثالث الابتدائي ويتم بدء موعد مسابقة 30 ألف معلم في 23 فبراير الجاري الموافق الخميس من الأسبوع المقبل، ويستمر التقديم حتى 9 مارس 2023.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

وجاءت شروط التقدم لمسابقة ٣٠ ألف معلم للعام الدراسي 2023/2024 كالتالي:
- أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية.
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
- ألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.
- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي/ ابتدائي / معلم فصل).
أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.
- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.
- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.
- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

ويشترط للتقديم في المسابقة سداد مبلغ 24 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة) والتى تعمل في نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2023 للتعليم الأساسي

وكان أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رفع الحد الأقصى لسن خوض المسابقة بألا يتجاوز سن المتقدم 40 عاما من تاريخ نشر الإعلان، وكذلك يمكن للحاصلين على تقدير مقبول بحد أدنى التقديم في المسابقة، وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام المزيد من الباحثين عن فرصة عمل في الجهاز الإداري للدولة.

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