نظام إدارة كادر المعلم التسكين وترقيات المعلمين 2022

يبحث العديد من المعلمين عن نظام إدارة كادر المعلم التسكين وكذلك الترقي الخاص بالمعلمين حسبما أعلنت عنه الاكاديمية المهنية للمعلمين برئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

بدورها، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توجيهات وتنبيهات لجميع المعلمين المرشحين للترقي خلال العام الدراسي 2022/2023 على ضرورة الدخول على موقع الأكاديمية والعمل على تدوين بيانات كادر المعلم من خلال الرابط التالى https://academy.emis.gov.eg/

وذكرت الأكاديمية عن كادر المعلمين والإجراءات الخاصة بـ ترقيات المعلمين إنه يجب على المعلمين طباعة إخطارات التدريب لمعرفة موعد ومكان تنفيذ البرنامج التدريبي اللازم ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين.

ويعرف المعلمون أماكن الترقية والتدريبات من خلال الميل الذين سجلوه اثناء ادخال البيانات الخاصة بهم، هذا وقد بدأت الوزارة فى ارسال المواعيد الخاصة بالتدريبات بداية من اليوم السبت الموافق 27 أغسطس الجارى.

ترقيات المعلمين 2022

وأعدت الأكاديمية المهنية للمعلمين بيانا احصائيا بأعداد المعلمين المرشحين للترقي للعام 2022 / 2023 ، وجاءت تفاصيل هذا البيان كالتالي :

- أسوان : 4829

- أسيوط : 9133

- الاسكندرية : 6133

- الاسماعيلية : 3034

- الاقصر : 3284

- البحر الاحمر : 721

- البحيرة : 9550

- الجيزة : 7145

- الدقهلية : 10047

- السويس : 1502

- الشرقية : 31694

- الغربية : 15995

الفيوم : 5772

- القاهرة : 10879

-القليوبية : 18746

- المنوفية : 15201

-المنيا : 16940

-الوادي الجديد : 2260

-بني سويف : 7608

-بورسعيد : 2668

جنوب سيناء : 840

- دمياط : 2786

-سوهاج: 10236

-شمال سيناء : 1923

-قنا : 8758

- كفر الشيخ :13502

-مرسى مطروح : 2531