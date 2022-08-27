السبت 27 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

تحقيقات ومتابعات

نظام إدارة كادر المعلم التسكين وترقيات المعلمين 2022

الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين
ads

يبحث العديد من المعلمين عن نظام إدارة كادر المعلم التسكين وكذلك الترقي الخاص بالمعلمين حسبما أعلنت عنه الاكاديمية المهنية للمعلمين برئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

 

بدورها، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توجيهات وتنبيهات لجميع المعلمين المرشحين للترقي خلال العام الدراسي 2022/2023 على ضرورة الدخول على موقع الأكاديمية والعمل على تدوين بيانات كادر المعلم من خلال الرابط التالى https://academy.emis.gov.eg/

وذكرت الأكاديمية عن كادر المعلمين والإجراءات الخاصة بـ ترقيات المعلمين إنه يجب على المعلمين طباعة إخطارات التدريب لمعرفة موعد ومكان تنفيذ البرنامج التدريبي اللازم ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين.

ويعرف المعلمون أماكن الترقية والتدريبات من خلال الميل الذين سجلوه اثناء ادخال البيانات الخاصة بهم، هذا وقد بدأت الوزارة فى ارسال المواعيد الخاصة بالتدريبات بداية من اليوم السبت الموافق 27 أغسطس الجارى.

txt

رابط مسابقة التربية والتعليم.. يقدم وظائف شاغرة

txt

ترقيات المعلمين.. رابط الاستعلام عن موعد التدريب في الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

 

ترقيات المعلمين 2022

 

وأعدت الأكاديمية المهنية للمعلمين بيانا احصائيا بأعداد المعلمين المرشحين للترقي للعام 2022 / 2023 ، وجاءت تفاصيل هذا البيان كالتالي :

 

- أسوان : 4829

- أسيوط : 9133

- الاسكندرية : 6133

- الاسماعيلية : 3034

- الاقصر : 3284

- البحر الاحمر : 721

- البحيرة : 9550

- الجيزة : 7145

- الدقهلية : 10047

- السويس : 1502

- الشرقية : 31694

- الغربية : 15995

الفيوم : 5772

- القاهرة : 10879

-القليوبية : 18746

- المنوفية : 15201

-المنيا : 16940

-الوادي الجديد : 2260

-بني سويف : 7608

-بورسعيد : 2668

جنوب سيناء : 840

- دمياط : 2786

-سوهاج: 10236 

-شمال سيناء : 1923

-قنا : 8758

- كفر الشيخ :13502

-مرسى مطروح : 2531

 

emis gov eg academy emis gov eg ادارة كادر المعلم اجراءات الاكاديمية المهنية للمعلم تسجيل دخول الاكاديمية المهنية للمعلمين 2022 ترقيات المعلمين 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

القوافل الثقافية

الأكثر قراءة

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

من هى الفتاة زينة المرعبى التى توفت مع الفنان جورج الراسى فى الحادث؟

ترقيات المعلمين.. رابط الاستعلام عن موعد التدريب في الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 أغسطس 2022

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على الحساب الموحد

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفيرهم فى القطب الشمالى!

د.أحمد الخميسى

على الغاياتى.. الشعر والوطنية

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

ياسمين الخطيب

عبد الله رشدى.. فقيه الكراهية ودورات المياه

أحمد الصغير

حقيقة أشهر وأنجح أكاذيب جماعة الإخوان.. دورهم فى حرب فلسطين!

حسين دعسة

مجلس الأمن: عيد استقلال سعيد «ماما أوكرانيا»

ماجد حبته

تيكاد فى تونس

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء

فلسطين: لن نسمح بالتعامل مع الأسرى فى سجون الاحتلال بطريقة غير إنسانية

القائمة بأعمال سفارة إسرائيل فى تركيا: تبادل السفراء يتم خلال أسابيع