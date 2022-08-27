السبت 27 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على الحساب الموحد

تسجيل دخول الأكاديمية
تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين
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بالتزامن مع انطلاق تدريبات المعلمين عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين لتأهليهم لترقيات المعلمين وكادر المعلم 2022، نقدم من خلال هذا التقرير كل ما يبحث عنه المعلم من:

1- تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين.

2- الحساب المدرسي  الموحد.

3- موقع ترقية المعلمين academy.emis.gov.eg.

4- كود المعلم.

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين

1- يقوم المعلم بتسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين عبر موقع ترقية المعلمين academy.emis.gov.eg.

2- يقوم المعلم الراغب في الحصول على الترقية بتسجيل بياناته بالتفصيل عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين.

3- يجب إدخال الكود الخاص بالمعلم.

4- يقوم المعلم باختيار حجز دورة جديدة للتدريب والاختبار.

5- يظهر للمعلم اختبار مكون من أربعة أسئلة، وبعد الانتهاء من الاختبار تظهر إفادة بالتدريب الخاصة بالمعلم.

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رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022.. الشروط والأوراق المطلوبة

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كيفية تفعيل الحساب الموحد للمعلمين عبر منصة office 365

1- بداية يقوم المعلم بالدخول إلى تسجيل البريد الموحد للمعلمين عبر منصة office365.emis.gov.eg.

2- يجد المعلم اختيارين هم: حساب المعلم، وحساب الطالب، قم باختيار الأول.

3- سيتم تحويلك إلى بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة و المعلمين.

4- قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا المدون على البطاقة الشخصية.

5- ثم إدخال كود المعلم.

6- قم بالضغط على المربع بجانب "أنا لست روبوت".

7- ستحصل على البريد الموحد للمعلمين.

ملحوظة: ويجد تنويه من منصة التدريب والتطوير المهنى الألكتروني للمعلمين أن يوفر الموقع آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والاستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تبدأ تدريبات المعلمين المرشحين لترقيات 2022 اعتبارًا من يوم 27 أغسطس الجاري، ويكون في جميع الإدارات التعليمية مقسمة على دفعات لمدة ثلاث أيام، على فترتين صباحية ومسائية.

وتقدم الأكاديمية المهنية للمعلمين، تسهيلًا على المعلمين المنتدبين إلى محافظات أخرى، وكذلك  الراغبين في حضور التدريب في المحافظات المنتدبة إليها، يجب عليهم إحضار إخطار التدريب مدون فيه المحافظة الأصلية وخطاب موجه من المدرسة المنتدب إليها أن يسلم إلى مدير إدارة التدريب بالمحافظة التابع لها.

الشروط الحصول على ترقيات المعلمين بالأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

1- يجب على المرشح للترقية أن يكون منتظم في عمله، وأن يقدم ما يثبت ذلك من المدرسة التي يعمل بها وقسم التعليم.

2- ضرورة أن يكون المعلم في منصبه لمدة 5 أعوام على الأقل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، ويعمل في وظيفة تابعة مباشرة للقدرة على الترقي عام 2022.

3- يجب أن يمتلك المرشح للترقية عام 2022، تقرير تقييم أداء بتصنيف أعلى من المتوسط خلال العامين الماضيين.

4- ضرورة تقليص الفترة بين الترقية إلى منصب تدريسي أو ما يعادله، إلى سنة واحدة لحاملي درجة الماجستير أو سنتين للحصول على درجة الدكتوراة، وتأكيد دخول مسئولي الحكومة الإلكترونية بالإدارات التعليمية، على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، وذلك لمراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين.

5- على الإدارات التعليمية ومديري المدارس ضرورة التأكد من استيفاء توقيع كافة شاغلي وظائف المعلمين أو ما يعادلها بالعلم على بدء إجراءات الترشح اللازمة للترقي.

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تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على الحساب الموحد

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