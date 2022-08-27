ترقيات المعلمين.. رابط الاستعلام عن موعد التدريب في الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

جاءت الأكاديمية المهنية للمعلمين وحركة الترقيات 2022 في مقدمة الكلمات الأكثر بحثًا عبر مؤشرات “جوجل”، خلال الساعات القليلة الماضية، لحصول المعلمين المؤهلين للترقيات لعام 2022، على التدريب، من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

الاستعلام عن موعد التدريب في الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

وفي السطور الآتية ترصد “الدستور”، كل ما تريد معرفته عن رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022 للاستعلام عن الموعد ومكان التدريب.

ترقيات الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

وفي هذا السياق، أوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بعض الأمور الهامة، بشأن التدريبات الخاصة بدعم مهارات المعلمين من ضمنها تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية، في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، ضمن إجراءات استيفاء شاغلي وظائف التعليم، وشرط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2022 /2023.

شروط الحصول على شهادة الترقي 2022

شهادة الصلاحية لترقي المعلمين.. تكلفتها 65 جنيها

التنبيه على المتدربين، ضرورة الحضور بما لا يقل عن 75% من ساعات البرنامج.

وأوضحت الأكاديمية في بيان معمم لمديريات التعليم أنه يسمح للمتدرب الذي تخلف في الحضور طبقا للموعد المحدد، في الإخطار لعذر قهري يقدره مدير إدارة التدريب، بالحضور في موعد الدورة التالية في أقرب قاعة تدريبية.

التنبيه على المتدربين بتسليم أصل إخلاء الطرف إلى مدير المدرسة، بالإضافة إلى مبلغ قدره (65) خمسة وستون جنيها فقط، قيمة تكاليف إصدار شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، طبقا لقرار مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين.

تكليف مندوب عن كل مدرسة لتسليم إخلاءات طرف المتدربين

التنبيه على مديري المدارس بتكليف مندوب عن كل مدرسة، لتسليم إخلاءات طرف المتدربين المرشحين للترقي في مدرسته، مرفقا بها قيمة تكاليف شهادة الصلاحية المشار إليها في البند السابق، بحافظة تسليم إلى مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين (مرفق نموذج حافظة التسليم).

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022

ويكثف البحث من قبل آلاف المعلمين عن رابط الاستعلام عن ترقيات 2022 كي يستطيع المعلم الاستعلام عن التدريب عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022، بالدخول عبر الموقع الرسمي لتلك الأكاديمية

خطوات الاستعلام عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

وجاءت الخطوات التي أوضحتها الأكاديمية كي يتمكن المعلم من الاستعلام عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين كالأتي

اختيار تدريب المعلم عن بعد عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم اختيار كلمة الترقي.

ويقوم المعلم بتسجيل بياناته، ثم إدخال الكود.

اختيار حجز دورة جديدة للتدريب والاختبار.

يظهر للمعلم اختبار مكون من أربعة أسئلة وبعد الانتهاء تظهر إفادة بالتدريب.

الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022

وهناك عدة ضوابط على المعلم التأكد منها خلال خضوعه لتدريبات الترقي 2022:

مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين مسئول عن استلام حوافظ إخلاءات طرف المتدربين من مندوب المدارس والتوقيع عليها ومهرها بخاتم الفرع، وتحصيل المبلغ وتحرير إيصال 33 ع.ح لكل معلم، اعتبارا من 2022/9/15 وحتى 2022/11/15، وتسلم الايصالات لمندوب المدرسة توطئة لتسليمها للمعلمين.

ويتحمل مدير المدرسة كل الآثار المترتبة على عدم تسليم تلك الإخلاءات، في المواعيد المحددة «تحتفظ إدارة المدرسة بصورة من إخلاءات الطرف، كما تحتفظ بصورة من حافظة التسليم وصور الإيصالات للرجوع إليها وقت الحاجة».

مدير فرع الأكاديمية مسئول عن استيفاء بيانات الأوراق المالية كاملة على قاعدة بيانات التنمية المهنية، ومن ثم طباعتها من موقع الأكاديمية، واعتمادها في ضوء كشوف الحضور.