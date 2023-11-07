الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"بيت الحياة" يستضيف السيناريست عبد الرحيم كمال.. 16 نوفمبر

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

يستضيف مركز "بيت الحياة الثقافي"، السيناريست عبد الرحيم كمال، بمقر المركز بالمعادي، وذلك يوم الخميس ١٦ نوفمبر، في تمام الساعة ٦:٣٠ مساء.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار مجموعة من اللقاءات التي ينظمها المركز مع فنانين أصحاب فكر ورؤى، حول فلسفتهم الخاصة في الفن والحياة، بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة.

وقال "بيت الحياة"، إن الفن كان دائمًا له مكانة خاصة عند الإنسان عبر العصور، لم يكن مجرد وسيلة للترفيه لكنه امتزج بكل جوانب الحياة، من تفاصيل الحياة اليومية وحتى التجارب الأكثر روحانية، فإن الفن كان ومازال وسيلة للتعبير وللنضال ومحاولة التصالح مع الحياة وفهمها.

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عن عبدالرحيم كمال 

هو روائي وسيناريست مصري ترجمت روايته الأخيرة للإسبانية، وكان قد بدأ مشواره الأدبي بكتابة القصة القصيرة ثم اتجه لكتابة السيناريو وبرع فيه.

وأصدر عددًا من الأفلام والمسلسلات، وكان أول أفلامه هو فيلم "على جنب يا أسطى" للنجم أشرف عبدالباقي، ثم كان التعاون مع النجم نور الشريف في مسلسل "الرحايا" وقام بالتعاون مع النجم الكبير يحيي الفخراني في عدد من المسلسلات منها شيخ العرب همام، ودهشة، والخواجة عبدالقادر وونوس، ويونس ولد فضة، ونجيب زاهي زركش، وأهو ده اللي صار، وكان آخر ما صدر من أعماله الدرامية هو مسلسل جزيرة غمام.

ومؤخرا أعلن الكاتب الروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال، عن تحويل روايته "بواب الحانة" لفيلم سينمائي، مشيرا إلى أن الفيلم سيكون سيناريو وحوار  الكاتب الكبير ناصر عبدالرحمن، إخراج  الأستاذ ياسين حسن.

تخرج عبد الرحيم كمال من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، في العام 2000، وصدر له عددا من الروايات والمجموعات القصصية، من بينها: "بوابة الحانة"، "ظل ممدود"، "المجنونة"، "أنا وأنت وجنة شهد"، فضلًا عن عدد من المسلسلات التي حققت نجاحًا على المستويين النقدي والجماهيري.

عبدالرحيم كمال بيت الحياة الفن اليوم العالمى للفلسفة بواب الحانة

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