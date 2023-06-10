السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عبد الرحيم كمال يعلن تحويل روايته "بواب الحانة" لفيلم سينمائي

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

أعلن الكاتب الروائي والسيناريست عبد الرحيم كمال عن تحويل روايته "بواب الحانة" لفيلم سينمائي وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال عبد الرحيم كمال: “قريبا فيلم بواب الحانة، عن روايتي بواب الحانة، سيناريو وحوار  الكاتب الكبير ناصر عبدالرحمن، إخراج  الأستاذ ياسين حسن”.

يذكر أن رواية "بواب الحانة" كانت قد صدرت عام 2016 عن دار كيان للنشر والتوزيع ولاقت نجاحا ملفتًا وكتب عنها الكثير منا لنقاد منهم الدكتور حمدي النورج وغيره.

والرواية لا تخلو من حس صوفي كما هي عادة عبد الرحيم كمال، وتمهد الطريق للتعامل مع الآخر وتفتح آفاق أرحب للانسانية كما ذكر الكتاب في تصريح سابق له.

وترجمت الرواية للغة الإنجليزية عام 2021 ونشرت دار تويا الترجمة الإنجليزية للرواية وأتاحتها عبر موقع أمازون ويتم تدريسها في جامعة ويتسرن بواشنطن العاصمة.

وعبد الرحيم كمال روائي وسيناريست مصري ترجمت روايته الأخيرة للإسبانية وصدرت منذ عدة أيام، وكان قد بدأ مشواره الأدبي بكتابة القصة القصيرة ثم اتجه لكتابة السيناريو وبرع فيه وأصدر عددًا من الأفلام والمسلسلات وكان أول أفلامه هو فيلم "على جنب يا أسطى" للنجم أشرف عبد الباقي ثم كان التعاون مع النجم نور الشريف في مسلسل "الرحايا" وقام بالتعاون مع النجم الكبير يحيي الفخراني في عدد من المسلسلات منها شيخ العرب همام، ودهشة، والخواجة عبد القادر وونوس، ونجيب زاهي زركش، وكان آخر ما صدر من أعماله الدرامية هو مسلسل جزيرة غمام.

 

غلاف النسخة الإنجليزية من الرواية 
رواية بواب الحانة
السيناريست عبد الرحيم كمال عبد الرحيم كمال ناصر عبدالرحمن ياسين حسن رواية بواب الحانة دار كيان للنشر والتوزيع الدكتور حمدي النورج

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