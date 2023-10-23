جمال عبد الرحيم ينتقد دور النقابات العربية في دعم القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه رغم إدانة الاتحادات الدولية المعنية بالصحفيين، غلا أنها لم تتخذ موقفًا بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وهنا لا بد أن تتخذ نقابات الصحفيين في الدول العربية موقفا أيضا، لأنه “هناك نقابتين أو 3 لهم دور والباقي غير موجود”.

وأضاف عبدالرحيم، خلال مؤتمر نظمته نقابة الصحفيين المصرية، اليوم الإثنين: “القنوات الفضائية العربية تستضيف مجرمي الحرب الصهيونية على غزة، وهذا يعتبر تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي”.

وتابع: “يجب على اتحاد الصحفيين العرب أن يكون ضمن قراراته القادمة، محاسبة أي صحفي في النقابات العربية يطبع مع الكيان الصهيوني”.

مؤتمر صحفى لـ "ناصر أبو بكر" نقيب الصحفيين الفلسطينيين بنقابة الصحفيين

وتنظم نقابة الصحفيين الآن مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية.

وتستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطيني في إطار التنسيق المستمر بين النقابتين فى عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى.

ويتحدث النقيب الفلسطينى عن آخر تطورات الوضع فى غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية، والفلسطينية لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدى للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.

وأكد خالد البلشى نقيب الصحفيين تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين، وناقلى الحقيقة فى فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم، التى تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وشدد البلشى على سعى النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء فى فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التى يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين فى فلسطين، وجنوب لبنان.