أبوبكر: الاحتلال قصف مكاتب وبيوت الصحفيين الفلسطينيين

قال ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إنه لم تبق أماكن آمنة في غزة، فمكاتب وبيوت الصحفيين تم قصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المستشفيات عادة ما تكون أكثر أمنًا، وأكبر المستشفيات في قطاع غزة هى مستشفى الشفاء، والصحفيون إما ينامون في سياراتهم بساحات المستشفيات، أو على الأرض أو تحت الخيام التي وضعناها لهم في ساحات المستشفيات.

وأضاف أبوبكر، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة الصحفيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية، أنه تم فتح الإنترنت والاتصالات مجانًا لكل الصحفيين، ونحاول أن ندخل لهم معدات أكثر تقنية حتى لا ينقطع البث، لأن الصورة إذا انقطعت عن قطاع غزة ستكون هناك مجازر غير عادية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن وكالات أنباء عالمية قدمت طلبات لتغطية الحرب في غزة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض إدخال أي صحفي إلى قطاع غزة، مضيفًا: التضليل لا يتم من المراسلين وإنما من إدارة بعض المؤسسات التي تتعامل مع ما يردها من تضليل إعلامي من دولة الاحتلال.

وتابع: "يوجد تحريض على الشعب الفلسطيني بالقتل، وهناك صحفيون من دولة الاحتلال يحرضون ضد الشعب الفلسطيني، ورصدنا أكثر من 19 ألف تغريدة تحريض ضد الشعب الفلسطيني على منصة إكس- تويتر سابقًا-، وكلهم يقومون بالتحريض وتضليل المجتمع الدولي".

ولفت إلى أن اتحاد الصحفيين العرب اتخذ قرارًا بشأن إنشاء منصة للتحقق من الأخبار المزورة والشائعات، وهذه المنصة سيتم التعاون خلالها بين اتحاد الصحفيين العرب والنقابات العريقة في الدول العربية.

مؤتمر صحفى لـ"ناصر أبوبكر" نقيب الصحفيين الفلسطينيين بنقابة الصحفيين

وتنظم نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية.

وتستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطينى فى إطار التنسيق المستمر بين النقابتين فى عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى.

ويتحدث النقيب الفلسطينى عن آخر تطورات الوضع فى غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية، والفلسطينية لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدى للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.

وأكد خالد البلشى، نقيب الصحفيين، تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين، وناقلى الحقيقة فى فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم، التى تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وشدد البلشى على سعى النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء فى فلسطين المحتلة، مؤكدًا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التى يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين فى فلسطين، وجنوب لبنان.