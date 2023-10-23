الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد البلشى يستعرض إجراءات نقابة الصحفيين لدعم الشعب الفلسطينى

خالد البلشى
خالد البلشى

رحب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بنقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبوبكر، وبكل أعضاء اتحاد الصحفيين العرب المشاركين اليوم في المؤتمر الصحفي بنقابة الصحفيين.

وقال البلشي: “ما نقوم به في نقابة الصحفيين المصريين، هو جزء من الدور الذي لا بد أن تمارسه النقابة المصرية”، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر هي أن صاحب القضية المباشر سيعرض تفاصيل ما يتعرض له الصحفيون على أرض فلسطي، سواء في غزة أو في الضفة أو في جنوب لبنان.

وشدد: “نحن أمام جريمة من أبشع الجرائم التي تتم بحق شعب في التاريخ الحديث، وما يجري هو مشهد كاشف لغياب الضمير العالمي وازدواجية المعايير في التناول الإعلامي، وهي جريمة متكاملة الأركان بحق شعب يدافع عن حقه وأرضه المحتلة”.

وتابع أن الإعلام الغربي يمارس ترويجا للأكاذيب وينشر تزييف للحقيقة ويتجاهل تاريخ طويل من احتلال شعب ومذابح حديثة ويساند تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها.

واستطرد: “كنا نتمنى أن يكون لنا دور أكبر من ذلك فنحن شركاء في الوجع، ويجب أن نكون شركاء في الدفاع عن أرض يتم اغتصابها”.

واستعرض البلشي بعض الإجراءات التي تتخذها نقابة الصحفيين في دعم الشعب الفلسطيني، كاشفا: “اليوم سوف يتم الإعلان عن بدء تلقي التبرعات العينية من صباح الغد على مجال الدواء أو مواد الإغاثة، وهي رسالة بسيطة بأننا معكم، كما نجهز للتبرع بجزء من المهمات والدروع للصحفيين الفلسطينيين”.

ونوه: “نقابة الأطباء كذلك بدأت في تدريب أول دفعة من الأطباء للتعامل مع الحرب وضحايا العدوان على غزة، سواء داخل المستشفيات المصرية أو تعويض العجز في مستشفيات قطاع غزة”.

مؤتمر صحفي لـ"ناصر أبوبكر" نقيب الصحفيين الفلسطينيين بنقابة الصحفيين 

وتنظم نقابة الصحفيين الآن مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبوبكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية.

وتستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطينى فى إطار التنسيق المستمر بين النقابتين فى عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

ويتحدث النقيب الفلسطيني غدًا عن آخر تطورات الوضع فى غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية، والفلسطينية لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدى للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.

وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين وناقلي الحقيقة فى فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم، التي تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وشدد البلشي على سعي النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء في فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التي يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين في فلسطين وجنوب لبنان.

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