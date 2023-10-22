نقيب الصحفيين الفلسطينيين: 18 صحفيًا استشهدوا وأصيب العشرات فى الحرب على غزة

قال ناصر أبوبكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن حرب إسرائيل على غزة، غير مسبوقة، والاحتلال يعتبرها حرب الاستقلال الثاني، مثلما حدث في ١٩٤٨.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع طارئ لاتحاد الصحفيين العرب اليوم الأحد بالقاهر: ما يتم هو حرب إبادة جماعية للفلسطينيين، خاصة أن الاحتلال لديه خطط جاهزة لتهجير الفلسطينيين.

وتابع: حتى الآن هناك ٥ آلاف شهيد و١٥ ألف جريح و٣٠ ألف منزل هدم و١٨ صحفيًا استشهدوا وإصابة العشرات و٥٠ مؤسسة إعلامية دمرت بالكامل و٣ صحفيين مختفين، ولا يوجد وقود ولا كهرباء ولا ماء.

استهداف الإذاعات بالقصف

وأشار: تم استهداف الإذاعات بالقصف، وكانت هي التي تبلغ المجتمع المحلي بما يجري على الأرض لأنه لا توجد فضائيات في غزة، وكانوا يتابعون الراديو ولا يوجد إنترنت.

ولفت إلى أن الصحفيين الفلسطينيين يعملون في ظروف خطرة، وهناك ١٣٠٠ صحفي منهم ١٠٠٠ في خان يونس.

وصرح خالد ميرى أمين عام اتحاد الصحفيين العرب بأن الاتحاد سيعقد اجتماعًا طارئًا برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد اليوم الأحد وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة.

حضر الاجتماع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونقيب الصحفيين المصريين.

ويناقش الاجتماع الاعتداء الهمجي الذى تتعرض له غزة وفلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي، والجرائم اليومية لقوات الاحتلال بقتل واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين، والانحياز الفاضح للإعلام الغربى لصالح الجرائم الصهيونية.