الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

3 طرق مختلفة.. خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج تحويلات نقدية مشروطة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في عام 2015، ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في مصر، وذلك من خلال الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

ويبحث المتقدمون عن رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 لمعرفة نتيجة التقديم وموعد صرف معاش تكافل وكرامة كل شهر وكيفية تقديم شكوى تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

استعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 

يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 من خلال عدة طرق، منها:

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي: يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار خدمة "استعلام عن برنامج تكافل وكرامة"، وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي للمتقدم، ثم الضغط على زر "بحث".

برقم البطاقة.. الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة

 

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

الاستعلام عن طريق الهاتف: يمكن الاتصال على الرقم 1111، ثم الضغط على زر 1، ثم إدخال رقم بطاقة الرقم القومي للمتقدم، ثم الضغط على زر "1" مرة أخرى.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

الاستعلام عن طريق الوحدة الاجتماعية: يمكن التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، وإحضار المستندات المطلوبة، ثم تقديم طلب استعلام عن حالة القبول.

المستندات المطلوبة للاستعلام عن حالة القبول:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي لأحد أفراد الأسرة.

صورة من عقد الإيجار أو إيصال كهرباء أو مياه.

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نتائج الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023:

إذا كانت حالة القبول "مقبول"، فسوف يتم صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة بشكل شهري.

إذا كانت حالة القبول "غير مقبول"، فسوف يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى المتقدم توضح أسباب عدم القبول.

ويتم صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة بشكل شهري، ويتم تحديد قيمة الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة وعدد الأطفال المسجلين في المدارس.

وقد ساهم برنامج تكافل وكرامة في تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في مصر، كما ساهم في زيادة التحاق الأطفال بالمدرسة وتحسين مستواهم التعليمي.

 

أهداف برنامج تكافل وكرامة:

تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في مصر.

زيادة التحاق الأطفال بالمدرسة وتحسين مستواهم التعليمي.

تحسين صحة الأطفال وتعزيز التغذية.

تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

 

مميزات برنامج تكافل وكرامة:

يستهدف البرنامج الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بشكل موضوعي.

يتم صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة بشكل شهري.

يساهم البرنامج في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة.

يساهم البرنامج في زيادة التحاق الأطفال بالمدرسة وتحسين مستواهم التعليمي.

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