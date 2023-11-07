الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 80 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية مكثفة
حملات تموينية مكثفة لتموين المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 80 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وصلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جهته؛ أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 80 مخالفة تموينية منها 70 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – نقص وزن – تصريف وتجميع - عدم وجود سجلات)، 10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار – مجهولة المصدر - شهادة صحية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة بشكل يومي بكافة أحياء المدن والقري بالمحافظة لضبط الأسعار وضبط المخالفات ومرتكبيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم، وضمان سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية، حرصًا على صحة المواطنين والعمل على فرض الانضباط التمويني لاستقرار الأسواق.

حملات تموينية مكثفة لتموين المنيا
حملات تموينية مكثفة لتموين المنيا
حملات تموينية مكثفة لتموين المنيا
حملات تموينية مكثفة لتموين المنيا
حملات تموينية مكثفة لتموين المنيا
حملات تموينية مكثفة لتموين المنيا
تموين المنيا ضبط 80 مخالفة تموينية حملات علي المخابز والأسواق الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا

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