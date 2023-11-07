الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب داخل "جيم" فى الشيخ زايد

حريق
حريق

اندلع حريق داخل صالة ألعاب رياضية بمنطقة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، وتمت السيطرة على النيران دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتبين من خلال الفحص، اشتعال حريق بصالة ألعاب رياضية، حيث تصاعدت الأدخنة من داخلها، ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات.

معاينة لحصر الخسائر والتلفيات

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الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق بكرم نخيل في أسوان

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السيطرة على حريق نشب داخل مصنع لإنتاج المراتب بالبدرشين

وتم إجراء معاينة للصالة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، والاستماع لأقوال العاملين بها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

حريق صالة العاب رياضية الشيخ زايد النيران الحماية المدنية

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