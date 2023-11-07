إخماد حريق شب داخل "جيم" فى الشيخ زايد

اندلع حريق داخل صالة ألعاب رياضية بمنطقة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، وتمت السيطرة على النيران دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتبين من خلال الفحص، اشتعال حريق بصالة ألعاب رياضية، حيث تصاعدت الأدخنة من داخلها، ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات.

معاينة لحصر الخسائر والتلفيات

وتم إجراء معاينة للصالة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، والاستماع لأقوال العاملين بها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.