الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق بكرم نخيل في أسوان

ارشيفية
ارشيفية

اندلع حريق محدود في زراعات النخيل بقرية غرب أسوان، مساء اليوم، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المواطنين المتواجدين، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد باندلاع حريق في قرية غرب أسوان، وتحديدًا في الزراعات، ولم يتبين السبب حتى الآن، ولكنه لم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح، وجميعها خسائر مادية.

الدفع بسيارات الحماية المدنية

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية للسيطرة علي الحريق وذلك قبل امتدادها بشكل أكبر داخل القرية، وفور وصول سيارات الإطفاء نجحت في السيطرة علي الحريق.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق لفرض السيطرة الأمنية وحماية المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، وللمعاينة ومعرفة السبب الحقيقي في نشوب الحريق ومعرفة حجم الخسائر المادية التي تسبب بها الحريق.

اندلاع حريق قرية غرب أسوان زراعات النخيل سيارات الإطفاء الحماية المدنية

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