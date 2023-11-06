السيطرة على حريق نشب داخل مصنع لإنتاج المراتب بالبدرشين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب داخل مصنع لإنتاج المراتب، بقرية أبوصير بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة دون وقوع إصابات.

وكان مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج المراتب بقرية أبو صير بدائرة المركز.

فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.