الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل مصنع لإنتاج المراتب بالبدرشين

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة  من إخماد حريق نشب داخل مصنع لإنتاج المراتب، بقرية أبوصير بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة دون وقوع إصابات.

وكان مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج المراتب بقرية أبو صير بدائرة المركز.

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حريق شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة

 فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية البدرشين الحماية المدنية الجيزة حريق

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