الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسكين 16 ألف معلم مساعد ومعلم فصل بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس

أرشيفية
أرشيفية

على مدار عامين، أطلقت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من مسابقة تعيين 150 ألف معلم التى يمتد تنفيذها خلال الفترة بين عامى 2022 و2026 بواقع 30 ألف معلم كل عام، بناء على توجيهات القيادة السياسية لسد العجز فى أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، بما يخدم استراتيجية مصر 2030، ويحسن جودة العملية التعليمية.

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تسكين 16 ألف معلم مساعد ومعلم فصل بمرحلة رياض الأطفال 

أجريت مسابقة 30 ألف معلم خلال عامى 2022 و2023 بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث يعنى الأخير بتنظيم الاختبارات التى يخضع لها المتقدمين للمسابقة إلكترونيًا لقياس المهارات العامة والتخصصية من خلال بنوك أسئلة يقوم على إعدادها خبراء وأكاديميين على أعلى مستوى.

واختتمت فاعليات السنة الأولى من المسابقة بإعلان وزارة التربية والتعليم، وجاري بدء تسكين 16 ألف معلم مساعد بمرحلة رياض أطفال ومعلم فصل من المقبولين فى المسابقة لعام 2022، بالمدارس، بعد اجتياز قياس التدريبات في الجهات المعنية، لخريجي كليات التربية، شعبة تعليم أساسي وابتدائي أو أقسام التعليم الأساسي، والحاصلين على الدبلوم المهني في رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الابتدائي بكليات التربية أو كليات التربية النوعية.

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رابطا إلكتروني لتوضيح أسباب عدم اجتياز التدريبات

 وفى ذات السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة "٣٠ ألف معلم..السنة الأولى" الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه، وذلك عبر الرابط التالي: 

وفي هذا الإطار، يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه.

وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتازه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

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