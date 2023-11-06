"تعليم النواب" تبحث مع الحكومة أزمة المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعًا، الإثنين، برئاسة د.سامي هاشم، وحضور المستشارعلاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازي ــ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المستبعدين من مسابقة الـ(30) ألف معلم.

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تهدف من هذا الاجتماع الاستماع إلى وجهة نظر ومناقشات النواب والرد عليها.

نهدف لتحقيق المصلحة العامة

وأشار فؤاد إلى أننا نهدف لتحقيق المصلحة العامة، ونعلم ما يدور بدوائر السادة النواب ومطالبتهم بتوضيح أسباب الاستبعاد، ونبتغي معًا الوصول إلى المصلحة العامة، والرد على استفسارات النواب في هذا الشأن، وإجلاء الحقائق للرأي العام.

محاولة أخرى لاجتياز التدريب

أكد وزير التعليم فى ردة على طلبات الاحاطة أننا حاليا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وأنه ما زالت أمامهم الفرصة قائمة للتعيين مع استكمال الأوراق المطلوبة منهم بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد، لافتًا إلى أن جميع المعلمين هم أبنائة، ولن يضيع حق الـ 14 ألف معلم.

وقال الوزير إن من تقدموا لهذه المسابقة 140 ألفا، ومن قام بعمل الاختبارات 105 آلاف، ومن إجتاز تلك الاختبارات ما يزيد علي 28 ألف معلم وأن المستبعدين بسبب زيادة الوزن والقصر والحمل وحديثى الولادة لا يتعدوا 3150 معلمًا مازالت لديهم الفرصة للتعيين.

وأشار وزير التعليم إلى أن جميع من نجحوا في تلك المسابقة سيتم إخطارهم قريبًا للتعيين طبقًا للموقع الجغرافى المقيم فيه المعلم، مشيرًا إلى أن موازنة المالية لتعيين الـ 15 ألف معلم موجودة بالكامل.



وأكد الوزير أن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم تمت وفقًا لآليات محددة لانتقاء المعلمين الجدد واجتياز التدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية من قبل اختبارات وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن المسابقة تمت وفقا للقانون والوزارة معنية فقط بالجانب الفني للمعلم.