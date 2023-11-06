الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن المقرر الدراسي لشهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الإعدادي

طلاب
طلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقرر الدراسي لشهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الأعدادي، المقرر اداء الأختبار الشهري فيه نهاية الشهر الجاري.

منهج شهر نوفمبر للصف الثاني الإعدادي 2023

في مادة اللغة العربية: نص في حب مصر لمحمد عبدالمطلب، وموضوعات قراءة منتصر ومجاهد وطيار مقاتل مرة أخرى ونصر أكتوبر العظيم، وفي النحو العطف والحال وغير المفردة والتوكيد اللفظي والمعنوي، وقصة كفاح شعب مصر من الفصل الرابع إلى السادس.

في مادة العلوم: من الوحدة الأولى الدرس الرابع: الماء - الوحدة الثانية: الغلاف الجوي وحماية كوكب الأرض: الدرس الأول: طبقات الغلاف الجوي.

"التعليم" تعلن المقرر الدراسي لشهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الأعدادي

في مادة اللغة الإنجليزية: الوحدتين الثالثة والرابعة.

في مادة الدراسات فرع (الجغرافيا): تابع الوحدة الأولى: الدرس الثالث المناخ والنبات الطبيعي في وطننا العربي – الوحدة الثانية سكان وطننا العربي: الدرس الأول توزيع سكان وطننا العربي.

في مادة الدراسات فرع (التاريخ): من الوحدة الثالثة: بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهجرة النبي وبناء الدولة، وغزوات الرسول.

في مادة الرياضيات (الجبر والإحصاء): الوحدة الأولى الأعداد الحقيقية: من الدرس 6 الفترات إلى نهاية الدرس 10 تطبيقات على الأعداد الحقيقية.

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في مادة الرياضيات (الهندسة): الوحدة الرابعة: متوسطات المثلث والمثلث المتساوي الساقين: من الدرس  رقم 4 نظريات المثلث المتساوي الساقين إلى نهاية الوحدة – الوحدة الخامسة: التباين: من الدرس 1 المقارنة  ومفهوم التباين إلى نهاية الدرس 2 العلاقة بين قياسات الزوايا في المثلث.

في مادة التربية الدينية: سورة الفرقان الآيات من 11 إلى 32، وسورة الأنعام الآيات من 32 إلى 60، ودرس ثمرة عبادة الله، ودرس يسر الإسلام في الطهارة، والقصة الفصلين 2 و3.

جدير بالذكر، أن العام الدراسي الحالي 2023/2024، انطلق يوم 30 سبتمبر الماضي.

المقرر الدراسي طلاب الصف الثاني الإعدادي الأختبار الشهري وزارة التربية والتعليم مادة اللغة الإنجليزية مادة اللغة العربية

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