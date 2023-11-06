الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مساجد ومستشفيات وكنائس ومدارس.. عدد الأبنية التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم

غزة
غزة

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية تقريرًا لآثار العدوان الإسرائيلي في فلسطين، وإحصائية الشهداء والجرحى في القطاع المحاصرة منذ 7 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر الجاري.

وأكدت الصحة الفلسطينية في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، استمرار قوات الاحتلال ضرب واستهداف المستشفيات والمدارس والمناطق الحيوية بجانب القصف المستمر على المنازل التي تنهار في لحظة على رؤوس ساكنيها، واستكمال حرب الإبادة التي تقوم بها على أرض غزة. 

وأبرز تقرير وزارة الصحة الفلسطينية عدد الشهداء في فلسطين والجرحى والاعتداءات على القطاع الصحي، فضلًا عن عدد الوحدات السكنية المدمرة والاستهدافات التي طالت المستشفيات والمنشآت التعليمية وأماكن الإيواء، بجانب انقطاع كافة الخدمات عن أهل القطاع منذُ السابع من أكتوبر الماضي، والذي جاء على النحو التالي:

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أبنية مدمرة

  • نحو 50% من الوحدات السكنية مدمرة.
  • الوحدات السكنية المدمرة بالكامل وغير الصالحة للسكن أكثر من 35 ألف وحدة.
  • الوحدات السكنية المدمرة جزئيًا: 165 ألف وحدة.
  • 16 مستشفى و51 عيادة صحية من المرافق الصحية غير العاملة بسبب نقص الوقود أو القصف.

المرافق

  • تعرضت 42 منشأة تابعة للأونروا، بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ المخصصة للأضرار، حيث أصيبت إحداها بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنًا وإصابة 195 آخرين بين النازحين.
  • تضرر ما لا يقل عن 7 كنائس و55 مسجدًا جراء القصف.
  • 221 مدرسة متضررة و38 مدرسة متضررة كليًا.

اعتداءات على القطاع الصحي

  • 192 شهيدًا من الكوادر الصحية و36 من طواقم الدفاع المدني.
  • أكثر من 120 جريحًا من الكوادر الصحية.
  • 50 سيارة إسعاف تضررت بينها 32 تعطلت عن العمل بشكل كامل.
  • تم إغلاق 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة (نحو) الثلث) و51 من أصل 72 مركزرعاية صحية أولية حوالي الثلثين، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.
  • تم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).
  • 55% من شركاء القطاع الصحي أوقفوا عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية.

النظام الصحي ( داخل قطاع غزة وخارجها)

  • نقص حاد في وحدات الدم وتتواصل الدعوات للتبرع بالدم والنداءات لتوفير وحدات الدم من الخارج.
  • .95 مريضًا يوميًا لا يتمكنون من الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة التي يتلقونها عادة.

خارج قطاع غزة

  • هناك 350 ألف مريض يعانون من أمراض غير معدية (السكري، أمراض القلب، السرطان وغيرها)، 1000 مريض بحاجة لغسيل الكلى، حيث أن 80% من أجهزة غسيل الكلى موجودة في مستشفيات شمال قطاع غزة.
  • الاستهلاك اليومي من المستهلكات الطبية خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي يعادل استهلاكها الشهري قبل ذلك.

الضفة الغربية بما فيها القدس

  • ازدياد الضغط على قدرات الطوارئ في مراكز العلاج جراء الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات.
  • بسبب عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية الطارئة في المستشفيات.
غزة العدوان الإسرائيلى القصف استهداف المستشفيات استهداف المستشفيات والمدارس أبنية مدمرة الصحة الفلسطينية

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