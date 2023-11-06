الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصفه بالفاسد.. سفير إسرائيل في الأمم المتحدة "يجدد طلبه" بدعوة جويتريش للاستقالة

جوتيريش
جوتيريش

شنّ سفير إسرائيل في الأمم المتحدة هجومًا حادًا ضد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بسبب كلمته في الأمم المتحدة.

وقال جلعاد إردان، إن "الأمين العام للأمم المتحدة الذي أظهر تفهمًا للمذبحة وذبح الأبرياء على يد حماس والذي لا يفتتح كل خطاب بدعوة إرهابيي حماس إلى تسليم أنفسهم وإطلاق سراح المختطفين من أجل إنهاء الحرب، فقد بوصلته الأخلاقية ويجب ألا يبقى في منصبه ولو دقيقة واحدة".  

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جوتيريش يطالب بزيادة المساعدات لقطاع غزة وحماية المستشفيات ومناطق الأونروا

ودعا إردان جوتيريش إلى الاستقالة مرة أخرى:"أي ممثل للأمم المتحدة يعقد مقارنة أخلاقية زائفة بين منظمة إرهابية وحشية ترتكب جرائم حرب وبين دولة ديمقراطية تحترم القانون، يثبت أنه صاحب أخلاق فاسدة وعليه أن يستقيل من منصبه على الفور".

الأمين العام يحذر من الوضع الكارثي في غزة

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد حذر، الإثنين من أنه "لم يعد هناك أحد آمن" في قطاع غزة، مشددًا على دعوته العاجلة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة اليوم إن الوضع في غزة “أكثر من مجرد أزمة إنسانية، ولكنها كارثة إنسانية”.

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أنطونيو جوتيرش: التحديات في غزة كارثية ويجب وقف إطلاق النار

جوتيريش يحذر من استهداف المدنيين في غزة

أضاف أن العمليات البرية والقصف الإسرائيلي يستهدف المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة بما في ذلك الملاجئ، مؤكداً على ضرورة حماية المدنيين وأن تكون ذات أهمية قصوى.

وتابع “أشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها. اسمحوا لي أن أكون واضحا، لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي”، مضيفًا أن غزة "أصبحت مقبرة للأطفال" حيث يُقتل أو يُصاب المئات من الفتيان والفتيات كل يوم.

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