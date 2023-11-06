جوتيريش يطالب بزيادة المساعدات لقطاع غزة وحماية المستشفيات ومناطق الأونروا

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب إطلاق الرهائن وحماية المستشفيات ومناطق الأونروا وأماكن الطعام والمأوى، مطالبًا بزيادة المساعدات لقطاع غزة.

وحذر خلال المؤتمر الصحفي والذي عرض عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، من استخدام المدنيين كدروع بشرية يجب أن يتوقف وقف إطلاق النار دون أي شروط، معربًا عن قلقه من زيادة العنف، في القدس والضفة الغربية.

يوجد مخاطر من تمدد الصراع لباقي المنطقة

وتابع، أن العنف يستشري ومخاطر من اندلاع النزاع لباقي المنطقة ونرى ما يحدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن هذا التصاعد يجب أن يقف، مؤكدًا أنه قلق من انتشار معاداة السامية والتعصب ضد المسلمين.